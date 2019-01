Secteur public industriel sur les neuf premiers mois de 2018 : Baisse de la production de près de 2%

La production industrielle du secteur public a reculé de 1,9% durant les neuf premiers mois 2018 par rapport à la même période de l’année 2017, a appris l'APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS).

Par Abdelkrim Salhi

Cette baisse s'explique par le recul de la production dans cinq (5) secteurs industriels, note l'Office. Il s'agit, en premier lieu, des Industries Sidérurgiques, Métalliques, Mécaniques, Electriques et Electroniques (ISMMEE) dont la production a baissé de 10,1%. Cette variation négative de ce secteur est due à des baisses enregistrées essentiellement par la branche sidérurgie et transformation de fonte et acier (-42,8%), la construction des véhicules industriels (-35,6%) et l'équipement mobilier métallique (-30,3%). Par contre, les branches des ISMMEE qui ont connu une augmentation de la production sont celles de fabrication des biens de consommation mécanique (+388%), la production et transformation des métaux non ferreux (+48,3%) et la fabrication des biens d'équipement électriques (+9,2%). Pour les Industries Textiles, elles ont connu une contreperformance avec une baisse de la production de 8,4% entre les deux périodes de comparaison. Cette baisse a été relevée tant au niveau de la production des biens intermédiaires textiles (-9,1%) que des biens de consommation textiles (-7,8%). Quant au secteur des Matériaux de Construction, Céramique et Verre, il a connu un léger recul de 0,9% sur les neufs premiers mois 2018 par rapport à la même période de l'année 2017. Cette variation négative a été engendrée par la branche des matériaux de construction et produits rouges (-14,4%) et la fabrication des liants hydriques (-1,4%). Dans ce secteur, les branches qui ont connu une évolution positive sont les produits en ciment et matériaux de construction divers (+32,2%) et l’industrie du verre (+13,7%). Concernant les industries de Bois, Liège et Papier, la production s'est réduite de 0,2% en raison de l'industrie de l'ameublement (-16,4%) et l'industrie du liège (-11,8%). Cependant, la production a augmenté dans la branche de la menuiserie générale (+46%) et la transformation du papier (+6,2%). En ce qui concerne le secteur des Hydrocarbures, la production a reculé de 5% sur les neuf premiers mois de 2018 par rapport à la même période de l'année 2017. Ainsi, la production dans la branche de liquéfaction du gaz naturel a diminué de 15,3%, ce qui a largement contribué à la tendance baissière dans ce secteur. En outre, la production du pétrole brut et de gaz naturel a enregistré une baisse de 3,5%, ainsi que le raffinage du pétrole brut qui a reculé de 2,1%. Par ailleurs, l'Office indique que des évolutions positives ont été enregistrées dans six secteurs industriels: Mines et carrières, Cuirs et Chaussures, Industries chimiques, Industries Agro-alimentaires, Industries diverses et Energie (électricité). Ainsi, les industries des Mines et carrières ont connu une croissance de 12%. Toute les branches de ce secteur ont augmenté à l'exception de celle de l'extraction du sel qui a reculé de 3,7%. Les autres activités relevant de ce secteur ont contribué à cette performance, notamment, l’extraction de minerai de fer (+46,6%), l'extraction de phosphate (14,3%) et l'extraction de la pierre argile et sable (+11,3%). Les industries des Cuirs et chaussures ont connu une hausse de 10,6%. Cette amélioration est perceptible au niveau des biens intermédiaires (+11,5%) et des biens de consommation (+9%). Dans le secteur des Industries Chimiques, la production a augmenté de 5,8% en raison essentiellement des industries de fabrication de la résine synthétique (+71,8%), des produits pharmaceutiques (+19,6%) et de la fabrication des engrais et pesticides (+8,4%). Mais des baisses ont caractérisé la chimie organique de base (-22,2%) et la fabrication de peinture (-8,4%). De même, les industries Agro-alimentaires ont enregistré une hausse de 1,9%. Ainsi, à l’exception de l'industrie des tabacs et allumettes qui a accusé une baisse de 15,5%, le reste a affiché des variations positives: la fabrication des produits alimentaires pour animaux (+15,5%), l'industrie du lait (5,2%) et le travail du grain (+3,2%). Par ailleurs, la plus forte hausse a été enregistrée par le secteur des Industries Diverses en augmentant de 30,3%. Pour le secteur de l’énergie (électricité), il a connu une légère hausse de 0,2% entre les deux périodes de comparaison, précisent les données statistiques de l'Office. Pour rappel, la production industrielle du secteur public a enregistré une croissance moyenne annuelle de 2,3% en 2017 par rapport à 2016.