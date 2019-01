A la veille du match aller des 1/4 de finale de la Coupe Arabe des Clubs champions : Ooredoo souhaite bonne chance au MCA

A la veille du match aller des quarts de finale de la Coupe Arabe des Clubs Champions qui opposera le Mouloudia Club d’Alger (MCA) au club d’Al Merreikh du Soudan, Ooredoo, sponsor officiel du Mouloudia Club d’Alger

, adresse ses encouragements aux joueurs et au staff technique et administratif du Doyen, et leur réitère son soutien inconditionnel lors de cette compétition régionale. Le Mouloudia Club d’Alger disputera son match aller des quarts de finale de la Coupe Arabe des Clubs Champions, ce jeudi 31 janvier 2019 au stade olympique du 5 juillet face au club soudanais d’Al Merreikh. Une rencontre sportive où règnera certainement le fair-play au vu des mêmes valeurs que partagent les deux peuples et les deux nations. Dans son message d’encouragements aux joueurs, le Directeur général de Ooredoo, M. Abdullatif Hamad Dafallah, a déclaré : « En tant que partenaire du Mouloudia, Ooredoo est fière d’être à vos côtés et vous encourager dans ce grand match face au prestigieux club soudanais d’Al Merreikh dans le cadre de la Coupe Arabe des Clubs Champions. Nous sommes convaincus que cette rencontre se déroulera dans une ambiance de joie et de fair-play entre deux pays frères, qui ont des relations fraternelles et d’amitié ancestrales. Je réitère également le support de Ooredoo au Mouloudia Club d’Alger et leur souhaite une bonne chance dans ce grand rendez-vous footballistique et poursuivre son honorable parcours dans cette compétition. » Pour rappel, Ooredoo a signé en octobre 2018 un contrat de partenariat avec le Doyen des équipes de football algériennes, le MCA, devenant ainsi le Sponsor Officiel du club et ce dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de soutien au football national.