En matière d'insertion des personnes handicapées : Vers une approche inclusive et intersectorielle

Une nouvelle stratégie nationale d'insertion des personnes handicapées, dans le milieu du travail en Algérie, à travers une approche inclusive et intersectorielle, sera élaborée prochainement dans le cadre du programme d'appui à la mise en œuvre de l'Accord d'association avec l'Union européenne (P3A).

Il s'agit de mettre en œuvre un dispositif opérationnel et multisectoriel dédié spécifiquement à l'insertion professionnelle des handicapés, selon les organisateurs d'un séminaire intervenant à la clôture du projet de jumelage entre l'Algérie et la France portant insertion des personnes handicapées dans le milieu du travail, lancé en 2017 à Alger, dans le cadre du programme d'appui à la mise en œuvre de l'Accord d'association avec l'Union européenne (P3A). Ce projet d'appui au renforcement des capacités du ministère de la Solidarité nationale dans sa démarche pour favoriser l'insertion des personnes handicapées, a été financé par l'UE pour un montant de 1,2 million d'euros, dans le cadre du Programme d'appui P3A, rappelle-t-on. Améliorer la mise en œuvre de l’approche stratégique en matière d’insertion des personnes handicapées, l’encadrement des infrastructures spécialisées, les programmes de formation et l’employabilité des personnes handicapées et formaliser les relations et les échanges avec le mouvement associatif, sont parmi les résultats de ce projet. A cette occasion, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Ghania Eddalia a souligné que ce projet de jumelage représentera "une valeur ajoutée et une étape importante en termes d'expériences visant à soutenir l'autonomie et le droit au travail des personnes handicapées"."Nous considérons également qu'il s'agit d'un modèle dynamique de coopération avec l'UE dans le cadre du programme d'appui à la mise en œuvre de l'accord d'association qui mérite l'appréciation et la reconnaissance", a-t-elle dit. Mme Eddalia a également révélé qu'un un travail est en cours pour élargir la consultation concernant la révision et l'actualisation de la loi 02-09 du 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées, pour l'adapter aux dispositions de la convention internationale et pour se conformer aux réalités nationales et afin de renforcer les dispositions sur lesquelles des lacunes ont été enregistrées. "Il est également nécessaire aujourd'hui de déployer tous les efforts possibles pour permettre aux citoyens et aux employeurs en particulier de mieux percevoir le handicap, et notamment éliminer la discrimination, les préjugés et les les inquiétudes injustifiées liées aux qualifications et aux capacités des personnes handicapées", a-t-elle souligné. Pour sa part, le Chef de Délégation de l'Union Européenne en Algérie, l'ambassadeur John O'rourke, a affirmé que "l'enthousiasme autour de ce jumelage aura permis d'entamer plusieurs initiatives qui donneront leurs fruits bientôt", soulignant que les politiques d'accompagnement des personnes handicapées "nécessitent un engagement collectif".

R.N