LG réinvente le sport / Gamers… à vos manettes !

Pour bonne politique, bons moyens. Si cette citation signifiait, autrefois, dans le sport avoir un bon entraineur ou une bonne paire de souliers, aujourd’hui, ça serait plutôt avoir un bon Moniteur.

Ayant compris la différence que pourrait apporter sa technologie intelligente dans l’industrie du jeu, LG surf sur la vague E-sport en offrant, ainsi, l'occasion de promouvoir les produits de divertissement à domicile. En effet, les joueurs, à la recherche de la configuration de jeu idéale, pour une immersion totale, passent du simple jeu de PC au jeu sur moniteurs accompagnées de barres de son haute résolution, sur les kits home cinémas ou encore sur les projecteur 4K CineBeam de LG. Un concentré de d’innovation et de connectivité pour offrir meilleure des expériences visuelles de ce genre. Annoncé en juillet 2018 et présenté au CES en janvier 2019, le nouveau vidéoprojecteur laser à ultra courte focale CineBeam Laser 4K (modèle HU85L deuxième génération) avec optique UST (Ultra Short Throw ou Ultra courte focale) vient compléter l’offre de vidéoprojecteurs DLP laser 4K home cinéma du constructeur coréen, après la sortie en 2018 du modèle HU80K ( première génération). Grâce à son bloc optique à focale ultra courte, le laser LG CineBeam 4K peut être placé à 6 centimètres près du mur pour projeter une image de 2m30. Placé à une distance de 18 centimètres, le projecteur affiche une image beaucoup plus grande, de 3 mètres de diagonale. Extrêmement compact, le projecteur peut être facilement déplacé et adapté à n’importe quel environnement ou installation. Plus petit que les autres projecteurs 4K, le CineBeam Laser 4K profite d’un design discret qui se fond dans le décor et n’interfère pas avec l’expérience visuelle. Il offre une précision visuelle améliorée, éliminant ainsi la distorsion d’image qui affecte souvent les autres projecteurs UST (Ultra Short Throw). Le LG CineBeam Laser 4K apporte un maximum de confort à l’utilisateur grâce à l’intégration de la technologie AI (intelligence artificielle) qui permet d’utiliser des commandes vocales pour accéder aux commandes de l’appareil. Les spectateurs peuvent contrôler le fonctionnement du projecteur ou sa connectivité grâce aux commandes vocales qui lui sont vocales intégrées. La télécommande Magic Remote reconnaît également les gestes de son utilisateur : augmenter le son, diminuer…etc. Elle comporte, également, des boutons rétroéclairés qui s’allument automatiquement lorsqu’un mouvement est détecté pour faciliter la navigation. Avec ses 2 500 lumens ANSI et sa résolution 4K UHD, le LG CineBeam Laser 4K assure des images claires et lumineuses. En effet, le modèle HU85L de LG peut reproduire des couleurs très précises grâce à sa large gamme de couleurs. Aussi, il offre de nombreuses options de contenu, permettant aux utilisateurs de diffuser en continu des films et des émissions à partir de leurs services préférés (smart projecteur) alors que ses prises USB, Ethernet et HDMI offrent plus de choix de connectivité.