La marque italienne qui fait partie du groupe Condor s’installe dans l’ouest algérien : Nardi ouvre son store à Tlemcen

Quatre mois après l’inauguration du premier Nardi store en Algérie sis à Hydra, la prestigieuse marque italienne, filiale de Condor Group a procédé cette semaine à l’inauguration officielle de son nouveau Store joliment orné

avec les couleurs de la marque et respectant fidèlement sa charte, sis à la cité les Dahlias El Kiffan, une zone de grand prestige dans la wilaya de Tlemcen. Tous les produits Nardi y sont exposés sur une superficie de 130m², notamment sa gamme encastrable avec les fours, tables de cuisson, hottes, micro-ondes, réfrigérateurs, machines à laver et lave-vaisselles intégrables ainsi que des produits en pose libre avec sa gamme de réfrigérateurs et microondes Retro offrant des couleurs vives et pétillantes. L’occasion aussi de découvrir la nouvelle gamme des petits électroménagers Nardi offrant un design nouveau et une qualité répondant aux standards internationaux et aux attentes des futurs clients de la marque. Avec ce nouveau Store, Nardi consolide une fois de plus sa stratégie de développement en Algérie de Tlemcen à Annaba. A cet effet, d’autres Stores ouvriront très prochainement dans la grande région Ouest qui vit actuellement un « boom » immobilier représentant ainsi un potentiel économique important. Nardi vous donne rendez-vous très bientôt à Oran, SBA, Chlef… La prestigieuse marque italienne rachetée par Condor Group en 2017 ambitionne de devenir le leader régional des produits encastrables dans un secteur de plus en plus compétitif, d'une part par de grands acteurs capables d'offrir des services ou des produits équivalents à moindre coût, et d'autre part par des consommateurs finaux de plus en plus exigeants avec des budgets d'achat limités ; une ambition qui passera sans doute par le marché Algérien, notamment avec l’entrée en production de sa plateforme industrielle prévue au courant de cette année 2019. L’Italianité… Difficile de l’exprimer avec des mots, mais quand vous la voyez, vous la reconnaissez. L’italianité c’est un électroménager Nardi, dans lequel design, efficacité, tradition et technologie racontent une belle histoire d’amour pour la maison et le plaisir de partager des moments spéciaux, en toute convivialité, à travers le goût de la vie. Une touche est tout devient simple.