Nouveau centre régional à Dubaï / OPPO poursuit son expansion au Moyen-Orient

Ce changement intervient dans le cadre de la nouvelle cartographie de la marque dans la région, dès lors qu'OPPO envisage des investissements supplémentaires dans le Golfe en 2019

OPPO, une marque mondiale de smartphones, a ouvert son deuxième centre régional aux Émirats Arabes Unis et fera de Dubaï son nouveau centre d’opérations dans la région MEA (Moyen-Orient et Afrique). C’est la dernière initiative de la marque dans la région après avoir annoncé son intention de lancer la série R17 en Arabie Saoudite plus tôt ce mois-ci, ce qui sera également la première fois qu'OPPO lance sa série R de milieu à haut de gamme dans la région. Cette ouverture fait partie de la stratégie de croissance mondiale d’OPPO et reconnaît la position unique de Dubaï en tant que pôle régional pour l’innovation commerciale et technologique. Le nouveau centre servira de base à OPPO pour les opérations régionales de vente, de distribution et de marketing au Moyen-Orient. OPPO cherchera également à approfondir ses partenariats technologiques avec d’autres entités des secteurs privé et public. Le hub supervisera également l’expansion continue d'OPPO au Moyen-Orient, qui évaluait déjà une entrée potentielle sur des marchés - tels que l’Arabie Saoudite, en 2019. La croissance rapide est une chose avec laquelle OPPO est devenue familière. Plus de 200 millions de consommateurs à travers le monde utilisent désormais les smartphones OPPO, et la société est régulièrement classée parmi les cinq plus grandes marques de smartphones au monde par la société de veille stratégique IDC. OPPO a étendu ses activités dans l'industrie des smartphones à plus de 30 pays et régions, couvrant ainsi l'Asie, l'Océanie, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe ; en fournissant des produits et des services dans plus de 400 000 points de vente à travers le monde. La société a commencé à proposer des produits aux consommateurs dans certains marchés du Moyen-Orient en 2015, puis à ouvrir un bureau de vente régional au Caire, en Égypte, en 2016. En Égypte, OPPO a été classée parmi les trois premières marques de smartphones et est appréciée des jeunes à travers le pays. Au cours de la dernière année, OPPO a commencé à ajuster sa gamme de produits dans la région. Cela inclut le lancement de son smartphone phare OPPO Find X aux EAU en septembre 2018. Cette année, OPPO continuera d'ajuster sa gamme de produits pour offrir davantage de séries premium aux jeunes consommateurs de la région. Andy Shi, président d'OPPO pour le Moyen-Orient et l'Afrique, a déclaré : "Avec la jeunesse dans son ADN, OPPO est dédiée à la création de produits qui intègrent la technologie et l'art, et offrent aux utilisateurs une expérience merveilleuse dans leur vie numérique. La région du Golfe est un marché particulièrement intéressant pour nous, compte tenu de la forte population de jeunes, du niveau élevé de connectivité mobile et de l’enthousiasme du public pour les nouvelles expériences technologiques." En plus d’apporter aux EAU une technologie de smartphone avancée, la société contribuera à la création d’emplois locaux et à la promotion de l’innovation, conformément à la Vision 2021 des Émirats Arabes Unis. "La combinaison des excellentes infrastructures des EAU, de politiques économiques ouvertes et d’un vivier de talents, en fait un pôle idéal pour développer les activités d’OPPO dans le Golfe", a ajouté M. Shi. "En particulier, Dubaï est une ville multiculturelle dynamique à partir de laquelle nous pouvons présenter la marque OPPO et mieux communiquer avec les consommateurs de toute la région et du monde." La société a récemment annoncé qu'elle augmenterait ses investissements mondiaux dans la recherche et développement à environ 1,43 milliard de dollars en 2019, soit une augmentation de 150% par rapport à l'année précédente. Cela permettra à OPPO d’explorer plus avant les domaines de la 5G, de l’intelligence artificielle (IA) et des dispositifs intelligents, qui sont reconnus comme des priorités clés dans le développement de l’infrastructure technologique des EAU. En se préparant pour la prochaine ère de connectivité des smartphones, OPPO s'est concentrée sur le développement de ses smartphones compatibles 5G au cours de la dernière année. Les pays du Golfe ont déjà commencé à tester les réseaux haut débit 5G avec les premiers smartphones 5G qui devraient être dévoilés en 2019. OPPO a également récemment introduit d'autres fonctionnalités technologiques révolutionnaires, telles qu'une caméra à zoom optique 10x sans perte sur un smartphone. Le cabinet d'études de marchés IDC a noté que les livraisons de smartphones dans les pays du CCG étaient en hausse à partir du troisième trimestre 2018¹, ce qui contraste avec le ralentissement mondial du marché au cours de la même année. L'entreprise prévoit que le marché mondial des smartphones renouera avec la croissance en 2019 et continuera de se développer jusqu'en 2022².