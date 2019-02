Industrie automobile: Signature de conventions d’emploi, de formation et de sous-traitance

Des conventions d’emploi, de formation et de sous-traitance ont été signées mercredi soir à Batna en présence des deux ministres du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Mourad Zemali et Tahar Hadjar et du secrétaire générale de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi Saïd.

Au siège de l’usine d’assemblage de voiture Kia dans la commune de Djerma, une convention de partenariat a été signée par le groupe ‘‘Global group’’ et l’Agence nationale d’emploi (ANEM) portant sur la création de 2.500 emplois dans le cadre des perspectives du groupe de générer 10.000 emplois d’ici 2020 en plus d’une autre convention entre l’usine Kia et les deux universités Batna 1 et 2 pour la formation de 500 diplômés universitaires en Corée du sud dans des filières liées à l’industrie automobile. Le ministre du travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a affirmé que ces conventions qui raccordent le secteur de l’emploi aux deux secteurs de la formation professionnelle et de l’industrie ont une dimension ‘‘régionale’’ et s’inscrivent dans le cadre de la démarche vers l’émergence d’un ‘‘pôle régional des industries mécaniques créateur de richesses et d’emploi et de transfert de technologie’’ ainsi que ‘‘la constitution d’un tissu de PME de sous-traitance autour de ce pôle’’. De son côté, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Tahar Hadjar a relevé que cette initiative vient concrétiser le rêve du secteur de l’enseignement supérieur de voir l’université algérienne à l’instar de leurs paires dans le monde ‘‘un élément fondamental et actif dans le développement local, régional et national’’. Pour sa part, le secrétaire général de l’UGTA, Abdelmadjid Sidi Saïd, a salué ce que l’Algérie a réalisé dans le domaine industriel notamment de l’assemblage de voitures. La délégation ministérielle a visité les ateliers de l’usine d’assemblage des voitures Kia et a suivi un exposé sur l’entreprise Global group et ses perspectives Auparavant, le ministre du Travail accompagné du secrétaire général du ministère de l’Industrie et des Mines, Kheireddine Medjoubi et du secrétaire général de l’UGTA a présidé, en marge du salon de wilaya de l’emploi tenu à la salle Assiha, la signature d’une convention de partenariat entre le PDG de la société d’assemblage de voiture Baic installée dans la commune d’Oued Chaaba et le DG de la Caisse nationale d’assurance chômage pour favoriser la création de micro-entreprises de sous-traitance dans le cadre du dispositif d’aide à l’emploi de cette caisse. Un protocole d’accord pour la création d’un centre spécialisé dans les industries mécaniques a été signé par les directions de l’industrie et des mines, de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’emploi. L’occasion a donné lieu à la remise de certificats de règlements des crédits aux propriétaires de micro-entreprises ainsi que de contrats de placement de jeunes dans des entreprises économiques. La délégation ministérielle poursuivra jeudi sa visite dans la wilaya en prenant part au congrès constitutif de la fédération nationale des enseignants universitaires et à la cérémonie symbolique de remise des arrêtés aux bénéficiaires de 150 logements de fonction à des enseignants universitaires dont 60 à Fesdis, 80 Djerma et 10 à Barika.

A.A