Samsung Electronics remplacera / Les emballages en plastique remplace par des matériaux durables

Dans le cadre de sa politique de développement durable, Samsung prévoit de minimiser et de remplacer les emballages par des matériaux respectueux de l’environnement.

Samsung Electronics Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui que l’entreprise commencera cette année à prendre des mesures pour remplacer les matériaux d'emballage en plastique par du papier et d'autres éléments respectueux de l'environnement. À partir du premier semestre de 2019, les emballages utilisés actuellement pour les produits et accessoires Samsung - téléphones portables et tablettes aux appareils ménagers - seront remplacés par des matériaux respectueux de l’environnement, tels que le plastique et le papier recyclés / biologiques. Pour réorganiser les emballages de produits, Samsung Electronics a créé un groupe professionnel chargé de la conception et du développement, des achats, de la commercialisation et du contrôle de la qualité pour des idées d’emballage innovantes. Pour les téléphones portables, tablettes et produits connectés, Samsung remplacera le plastique utilisé pour les porte-instruments par des moules en papier et les sacs d'emballage des accessoires par des matériaux respectueux de l'environnement. Samsung modifiera également la conception du chargeur de téléphone en remplaçant l’aspect brillant à l'extérieur par une finition mate et en éliminant les films de protection en plastique, réduisant ainsi l'utilisation du plastique. Les sacs en plastique utilisés pour protéger la surface des appareils ménagers tels que les télévisions, les réfrigérateurs, les climatiseurs et les machines à laver ainsi que d'autres appareils de cuisine seront également remplacés par des sacs contenant des matériaux recyclés et des bioplastiques, respectivement fabriqués à partir de déchets de plastique et de déchets non recyclables, matières combustibles fossiles comme l'amidon ou la canne à sucre. En ce qui concerne le papier, Samsung n'utilisera que des matériaux à base de fibres certifiés par des organisations environnementales mondiales telles que le Forest Stewardship Council, le Programme de reconnaissance des certifications forestières et la Sustainable Forestry Initiative pour les emballages et manuels d'ici 2020. "Samsung Electronics s'attaque de plus en plus aux problèmes environnementaux de la société, tels que l'épuisement des ressources et les déchets plastiques", a déclaré Gyeong-bin Jeon, responsable du centre de satisfaction de la clientèle mondiale de Samsung. « Nous nous sommes engagés à recycler les ressources et à minimiser la pollution provenant de nos produits. Nous allons adopter des matériaux plus respectueux de l'environnement même si cela implique une augmentation des coûts. " Dans le cadre de la politique d'économie circulaire de l’entreprise, Samsung Electronics a défini un plan de mise en œuvre à moyen terme consistant à n'utiliser que des matériaux d'emballage en papier certifiés par des initiatives forestières d'ici l'année prochaine. À l'horizon 2030, Samsung souhaite utiliser 500 000 tonnes de plastiques recyclés et collecter 7,5 millions de tonnes de produits mis au rebut (tous deux cumulés depuis 2009).