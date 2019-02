13ème Salon international des équipements et services pour l’hôtellerie, la restauration et les collectivités (SIEL) : La formation, élément clé pour la qualité de l’offre

Sous le patronage du ministère du Tourisme et de l’Artisanat et avec la participation de celui de la Formation et de l'Enseignement Professionnels, ExpoEd a lancé hier la treizième édition du salon international des équipements et services pour l’hôtellerie, la restauration et les collectivités (SIEL).

« Programmée du 02 au 05 février 2019 à la SAFEX, hall A, la manifestation, regroupant exposants locaux et étrangers, mettra en avant la formation dans le domaine hôtelier, élément clé pour l’amélioration de la qualité de l’offre hôtelière nationale », indique un communiqué. Sur une surface de 5000 m2, plus de 97 exposants nationaux et internationaux (Tunisie, Chine, France, Turquie, Espagne, Italie, Allemagne) « seront rassemblés pour présenter produits et services, savoir-faire et expertise pour répondre aux attentes d’une clientèle professionnelle de plus en plus soucieuse de la qualité et très au fait des dernières évolutions », affirme la même source. «Depuis son lancement, le Salon a accompagné la montée en puissance du secteur de l’hôtellerie. Son développement est corrélé à celui d’un secteur économique à la croissance continue et soutenue. Il est devenu, au fil des années, l’événement référence en matière d’équipements et services hôteliers. Chaque année, il draine des milliers de visiteurs issus des domaines de l’hôtellerie, de la restauration mais également des investisseurs en prospection » a déclaré Madame Goucem, organisatrice du salon. Selon les chiffres du ministère du Tourisme et de l’Artisanat relatifs au premier trimestre 2018, pas moins de 781 projets touristiques sont en cours de réalisation, 104 achevés et réceptionnés et 980 projets sont en phase de lancement. Au moment où les pouvoirs publics travaillent à la diversification de l’économie nationale, le tourisme émerge comme une des alternatives viables pour s’affranchir de la rente pétrolière. Après le succès de l’édition 2018 du Salon, les organisateurs sont heureux d’accueillir encore une fois les visiteurs à la seule manifestation nationale consacrée aux métiers de l’hospitalité dans toutes leurs déclinaisons. « L’augmentation et la diversification de l’offre des exposants, qu’ils soient nos fidèles partenaires depuis le début de l’aventure ou qu’ils nous aient rejoints, marquent l’évolution qualitative et quantitative du secteur, un secteur au service du développement de l’offre touristique nationale », soulignent les initiateurs. Le tourisme, à la lumière de la conjoncture particulière actuelle, qui est enfin envisagé comme une alternative crédible pour la diversification de l’économie algérienne. « Précurseur à sa création en 2002, le salon est devenu incontournable pour l’industrie nationale du tourisme, en fédérant les représentants et les distributeurs des marques opérant dans tous les métiers concernés par la thématique du salon et qui souhaitent renforcer leur présence sur le marché algérien, ou encore rencontrer de futurs partenaires », relèvent-ils encore. Les promoteurs du salon estiment que le marché est en constante progression, avec des opportunités d’affaires dans tous ses segments. Pour eux, ExpoEd travaille à développer la visibilité du SIEL auprès des professionnels, hôteliers et restaurateurs, mais également tous les gestionnaires de collectivités, et en a fait une plateforme de rencontres et d’échanges pour les professionnels et les fabricants, représentants et distributeurs des meilleures marques nationales et mondiales. Pour l’édition 2018 et malgré les appréhensions dues aux changements des règles régissant le commerce extérieur, le nombre d’exposants et la surface d’exposition sont restés stables par rapport à l’édition 2017. La fabrication locale a de son côté gagné en visibilité grâce à la diversification entamée par les opérateurs locaux.