Ligne ferroviaire trans maghrébine reliant l'Algérie, la Tunisie et le Maroc : L’UMA relance le projet

L’Union du Maghreb Arabe (UMA) a annoncé, dans un communiqué avoir obtenu un don de la Banque africaine de développement (BAD), pour financer les activités préparatoires du projet d’une ligne de chemin de fer trans maghrébine reliant l'Algérie, la Tunisie et le Maroc.

Le projet vise, dans une première étape, à réhabiliter et à moderniser une ligne ferroviaire de 363 kilomètres entre l'Algérie et le Maroc et une autre ligne de 503 kilomètres entre l'Algérie et la Tunisie. Une partie du don de la BAD, dont le montant n’a pas été dévoilé par l’UMA, sera consacrée à l’organisation de la table ronde des bailleurs de fonds, prévue le 28 mars 2019. La ligne ferroviaire transmaghrébine devrait s’étendre sur environ 2.350 km. Le coût de ce projet, initié au début des années1990 et qui vise à promouvoir les échanges commerciaux entre les trois pays du Maghreb central et à assurer une libre circulation des personnes et des marchandises, est estimé à 3,8 milliards de dollars. Fin janvier, l’UMA a lancé un appel à candidature international pour le recrutement d’un consultant individuel (ou représentant d’une société) pour le marketing et la publicité de l’étude de la réhabilitation et de la modernisation de la ligne de chemin de fer transmaghrébine.