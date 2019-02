Finances : Le 4ème Forum arabe sur les finances publiques du 9 au 12 février à Dubaï

Le 4ème Forum arabe sur les finances publiques et le 7ème Sommet gouvernemental mondial se tiennent du 9 au 12 février à Dubaï (Emirats Arabes Unis) en présence du ministres des Finances, Abderrahmane Raouya, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Le 4ème forum arabe porte sur le thème "La réforme des finances publiques dans le monde arabe: défis et opportunités". Cette rencontre est l'occasion pour les pays participants de discuter des défis auxquels sont confrontés les décideurs politiques de la région et d'échanger leurs expériences sur la mobilisation des ressources, précise la même source. L'accent sera également mis sur "les perspectives économiques mondiales et régionales, les évolutions macroéconomiques et leur impact sur les pays arabes, les règles et cadres budgétaires qui pourraient être utiles, et l'amélioration de la coordination entre les politiques budgétaires et monétaires dans les pays arabes", ajoute le ministère. Concernant le 7ème Sommet gouvernemental mondial, il se tiendra sous le haut patronage du vice-président des Emirats Arabes Unis, président du Conseil des ministres et gouverneur de l’Emirat de Dubaï, Cheikh Mohamed Bin Rashed Al Maktoum. Les thèmes clés abordés lors de ce sommet portent sur le mode d'utilisation de l'innovation et de la technologie "pour trouver des solutions efficaces aux défis mondiaux auxquels l'humanité est confrontée", souligne le communiqué. En marge de ces deux rencontres, M. Raouya participera aussi à la réunion du Conseil des ministres arabes des finances, qui examinera la question liée au développement de la PME et à l’inclusion financière "qui constituent un défi que le monde arabe doit relever", note encore le communiqué. Le ministre prendra aussi part à la table ronde organisée sur le thème "Investir dans l’économie numérique: une nouvelle approche des Fonds de développement".L'agenda du ministre prévoit aussi des rencontres avec certains de ses homologues des pays arabes et de certains hauts responsables des institutions financières régionales et internationales présents à cet évènement.

R.N.