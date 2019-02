Ooredoo organise un diner en l’honneur des médias nationaux : Pour un partenariat renforcé et durable

Ooredoo a organisé dans la soirée du mercredi 13 février 2019 à l’hôtel AZ de Zeralda à Alger, un diner en l’honneur des médias nationaux en présence notamment du ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane et du Directeur général de Ooredoo, M. Abdullatif Hamad Dafallah.

Ce diner convivial qu’organise Ooredoo en début de chaque année et qui réunit l’ensemble des professionnels du secteur national des médias et de la communication est une tradition annuelle que Ooredoo tient à honorer depuis une décennie. Dans son discours de bienvenue, M. Abdullatif Hamad Dafallaha notamment déclaré : « Ooredoo a bâti un partenariat solide et privilégié avec les médias nationaux dans toute leur richesse et diversité. Les médias demeurent un pilier sur lequel repose notre stratégie de communication et constituent un trait d’union entre Ooredoo et ses millions de clients. Nous vous remercions pour votre fidélité et de partager avec nous nos réussites et nos réalisations. Ooredoo ambitionne de poursuivre ce partenariat avec la grande famille de la presse algérienne et veillera à le renforcer davantage dans le futur Incha Allah. » Cette rencontre avec les médias a été l’occasion de revenir sur les réalisations de Ooredoo durant l’année 2018 notamment dans la démocratisation de l’Internet mobile haut débit et l’extension de son réseau de couverture 4G aux 48 wilayas. Lors de ce diner convivial, les différentes initiatives lancées par Ooredoo en direction des médias ont été évoquées à l’instar des formations de son Club de presse et Media Star, son concours journalistique qui récompense chaque année l’excellence et le talent des journalistes algériens dont la 13ème édition sera lancée prochainement. Cerendez-vous annuel en l’honneur des médias a constitué une opportunité pour Ooredoo de partager avec la famille de la presse algérienne des moments privilégiés d’échanges et de convivialité.