Partenaire de la Fédération Algérienne d’Escrime / Ooredoo accompagne l’équipe nationale dans la Coupe du Monde de Sabre Féminin-Junior

•Ooredoo honore les escrimeurs algériens médaillés lors du 16èmeChampionnat méditerranéen d’Escrime

Ooredoo, Sponsor Officiel de la Fédération Algérienne d’Escrime et de l’Equipe Nationale, a accompagné la sélection algérienne féminine,lors de la Coupe du Monde de Sabre Féminin –Junior-Etape d’Alger-, organisée à la salle HarchaHaceneà Alger les 16 et 17 février 2019. Cette compétition a regroupé plusieurspays africains et européens, dont l’Algérie qui y apris part avec des sabreuses de la sélection nationale féminine Junior. Lors de la cérémonie de clôture et avant la remise des médailles aux équipes gagnantes, les escrimeurs algériens médaillés lors de la 16èmeédition du Championnat méditerranéen d’Escrime organisé dernièrement à Cagliari (Italie) ont été honorés en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Mohamed Hattab et du représentant de Ooredoo, M. Ramdane Djezairi, Directeur opérationnel chargé des relations publiques et des médias, en reconnaissance à leurs brillants résultats et pour avoir honoré les couleurs nationales. L’Algérie avait, en effet, remporté lors de cette compétition méditerranéenne 07 médailles et a occupé la deuxième place dans le classement par équipe, derrière l’Italie. A noter que Ooredoo accompagnera la Fédération Algérienne d’Escrime et l’Equipe Nationale, masculine et féminine, lors des Championnats d’Afrique d’Escrime dans les catégories Cadet et Junior, qui se dérouleront du 18 eu 22 février 2019 à Alger. A travers ces initiatives, Ooredoo réitère sa volontéde promouvoir cette discipline sportive en Algérie etd’accompagner les athlètes algériens dans lesmanifestations sportives nationales, régionales et internationales.