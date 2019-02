Emploi, investissement, croissance… / Les réalisations du gouvernement en chiffre

Le nombre appréciable des investissements locaux et étrangers qui se sont engagés dans notre pays, ainsi que les retombées de l’important soutien de l’Etat à l’agriculture, ont assuré une croissance substantielle hors hydrocarbures, évaluée à 2,4% en 2017 et à 3,4% en 2018.

Par contre, le secteur des hydrocarbures a souffert à la fois des fortes fluctuations des prix mais aussi de la baisse de la production locale de pétrole due à la réduction du quota national, et des opérations de remise à niveau des installations pétrolières du pays. lit-on dans déclaration de politique générale du gouvernement qui sera présenté le 25 février prochain devant le parlement. Ainsi, la croissance qui a été de 3,2% en 2016 s’est poursuivie à un niveau moindre en 2017 (1,4%) et connaitra une remontée en 2018 avec une projection de 2,2%. « Cette croissance est modeste du fait du recul du secteur des hydrocarbures, car hors hydrocarbures, la croissance aura été de 2,2% en 2017 et s’annonce de 3,4% en 2018 » précise le document. En valeur, le Produit intérieur brut est passé de 160 milliards USD en 2016 à 168 milliardsUSD en 2017 et il se projette à 184 milliards USD en 2018.L’inflation a été maitrisée avec une moyenne nationale en baisse constante, passante de 6,4%en 2016, à 5,6% en 2017, et 4,5% pour les dix premiers mois de 2018.

L’investissement dans le pays connaît une progression palpable.

Ainsi, au-delà des projetsd’envergure nationale dont les lancements et les inaugurations se succèdent, l’ANDIenregistre également un important flux de projets initiés par des investisseurs dans tous lessecteurs.Ainsi, de Janvier 2017 à Septembre 2018, ce sont 8000 projets d’investissements qui ont étédéclarés auprès de l’ANDI et qui sont de nature à générer plus de 200.000 emplois. La quasi-totalité de ces projets sont portés par des investisseurs nationaux.Les indications fournies par les banques de la place font état 3588 projets financés en 2017 et2018 dans les secteurs hors agriculture pour un montant total de 2329 milliards DA. Pour lesecteur agricole, il est fait état de 8925 projets financés pour un total de 137,7 milliards DA.La progression de l’industrie nationale est une réalité palpable sur le terrain. Les besoinsnationaux sont désormais couverts y compris pour les industries agro-alimentaires,électroniques, de matériaux de construction ou de produits sidérurgiques. Les exportations deproduits industriels se multiplient peu à peu avec les encouragements des Pouvoirs publics. La bataille à présent et d’organiser la communauté des opérateurs pour qu’elle s’investissedavantage dans les créneaux de l’industrie des exportations, qu’il s’agisse de la chained’activités liées aux exportations ou qu’il s’agisse du transport de fret maritime et aérien.

Recul du chômage

La relance del’activité qui a suivi l’allègement de la crise financière a permis un recul du chômage dont letaux est passé de 11,7% en Septembre 2017 à 11,1% en Avril 2018. Ce léger recul global s’estaccompagné de la même tendance baissière du chômage chez les jeunes (recul de 28,3% à26,4%), et notamment chez les diplômés universitaires (recul de 18,2% à 16,8%) ainsi quechez les diplômés de la formation professionnelle (recul de 14,2% à 12,8%). la période allant d’Août 2017 à Novembre 2018 a vu l’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM) et les organismes privés agréés procéder au placement de 586.000 demandeurs d’emplois.Les dispositifs publics de promotion de l’emploi qui sont gérés par leMinistère du Travail ont été mis à contribution et ont offert une activité à plus de 146.000personnes de Janvier 2017 à Août 2018. Ce total se répartit en près de 93.000 contrats duDispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP), et près de 54.000 contrats de travailaidés (CTA).Par ailleurs, les dispositifs d’emplois d’attente gérés par le Ministère chargé de la SolidaritéNationale ont permis la prise en charge de plus de 122.000 personnes durant la période allantde Janvier 2017 à Août 2018. Ce total se décompose comme suit : plus de 47.000 contratstemporaires au titre du Dispositif d’insertion sociale des jeunes diplômés, près de72.000 contrats temporaires au titre du Dispositif d’activités d’insertion sociale (DAIS), et près de 4000 contrats temporaires au titre du dispositif de Travaux d’utilité publique àHaute intensité de main d’oeuvre (TUP-HIMO).De multiples mesures ont été prises ces deux dernières années pourdynamiser davantage les dispositifs d’encouragement de la micro entreprise. De Janvier 2017 à Septembre 2018, les dispositifs ANSEJ et CNAC ont ensemble, permis ledémarrage de plus de 13.000 micros entreprises, génératrices de plus de 31.000 emplois.Parallèlement, et de Janvier 2017 à Octobre 2018, le dispositif du micro-crédit géré par lesecteur de la Solidarité nationale pour la création d’activités à domicile, a enregistré près de100.000 bénéficiaires dont l’essentiel sont des femmes.Les cinq dernières années ont été marquées par l’exécution quasi totale des engagements pris par le Chef de l’Etat lorsqu’il s’est présenté devant le peuple en Avril 2014 relève le document. En matière d’investissements le document évoque un budget d’équipement de l’Etat de : 16.200 milliards DA. Investissements économiques financés par les banques est évalué à 8.385 milliards DA pour 163.000 projets. L’Investissements agricoles soutenus par l’Etat se chiffre à 351 milliards DA pour 66.700 projets.En matière de lutte contre le chômage, Les emplois d’attente (activités de courte durée ou à domicile) ont atteint 1.300.000. Le document évoque le recrutement de 2.413.000 travailleurs (y compris les contrats pluriannuels aidés par l’Etat). Les micros entreprises créées dans le cadre de l’ANSEJ et CNAC ont généré 310.000 emplois à travers 135.700 projets.

A.S.