Enjeux pétroliers 2019 / L’IFP table sur un baril entre 60 et 80 dollars

L'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles (Ifpen) table sur des prix du Brent entre 60 et 80 dollars le baril pour la moyenne en 2019. Ils reflètent les scénarios divers envisageables concernant, en particulier, la croissance économique, l’embargo sur l’Iran, la gestion de l’offre par l’Opep ou la production américaine.

« Difficile d’esquisser une vérité établie dans un cadre aussi mouvant. Cette situation instille l’idée d’une instabilité potentiellement chronique des prix, source de prudence pour les décisions d’investissement en exploration / production » souligne L'Institut français du pétrole, qui a publié récemment une analyse les « enjeux pétroliers 2019 ». Cela pose, selon l’analyse, la problématique d’une insuffisance envisageable de l’offre à terme entraînant un possible choc pétrolier dans les prochaines années.L’année 2018 a été caractérisée, pour ce qui concerne le marché pétrolier, par un écart important des prix du pétrole à hauteur de quasi 40 dollars le baril entre le minimum de 50 dollars le baril atteint en fin d’année et le maximum de 86 dollars le baril du 3 octobre dernier. Ces successions de hausses et de baisses sont récurrentes depuis 2017, reflets du bilan offre/demande et des anticipations incertaines du contexte économique ou géopolitique. Le prix du pétrole sur cette période intègre ainsi la crise économique de 2008, les printemps arabes à partir de 2011, la montée en puissance des huiles de schiste aux États-Unis, l’embargo sur l’Iran de novembre dernier et plus récemment les craintes d’un ralentissement économique mondial.Le prix du Brent s’établit en moyenne à 71 dollars le baril en 2018, niveau sensiblement supérieur aux prix moyens constatés de 2015 à 2017 (44 à 54 dollars le baril) mais largement inférieur aux 100-110 dollars le baril atteints entre 2011 et 2014. La moyenne 2018 masque de fortes variations qu’il est possible de segmenter en six phases. L'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles évoque une phase de stabilisation au premier trimestre entre 65 et 70 dollars sous l’effet de la politique Opep de gestion de l’offre décidée en 2016 et appliquée depuis janvier 2017 ; une deuxième phase d’inquiétude sur l’offre au deuxième trimestre du fait du recul non contrôlé de la production dans certains pays, incluant le Venezuela et la Libye, et en raison de l’annonce par les Américains d’un embargo dur contre l’Iran ; et une 3ephase de détente au troisième trimestre grâce à la décision de l’Opep le 23 juin de renforcer son offre. L’analyse a cité, aussi un retour de l’inquiétude sur l’offre en septembre à l’approche des sanctions contre l’Iran, applicables dès novembre dernier et un recul spectaculaire des prix après le 3 octobre sous l’effet du retournement des marchés financiers, de la souplesse sur l’embargo iranien finalement décidée par le gouvernement américain et de la hausse de la production pétrolière américaine. L’institut français de pétrole a fait état d’un rebond fragile en début d’année 2019 sous l’effet d’une vision à nouveau plus optimiste du contexte économique avec la perspective d’avancées dans les négociations sino-américaines pour résoudre la « guerre » commerciale entre les deux pays.La trajectoire du prix en 2018 a constitué une surprise même si globalement la hausse du prix moyen était anticipée fin 2017.

Pour l’année 2019, de nombreux paramètres sont susceptibles d’influencer le prix

« Le contexte financier et économique reste sous le signe du risque et de l’incertitude à l’image de ce que l’on connaît depuis 2011 si l’on en croit les titres des différents rapports publiés par le FMI depuis cette date » indique l’institut français de pétrole. La fin de l’année 2018 a été marquée par un retournement de la confiance concernant la croissance économique mondiale, entraînant les marchés financiers à la baisse. Déficit italien, sortie du Royaume-Uni de l’UE le 29 mars avec ou sans accord, tensions commerciales sino-américaines, hausse des taux d’intérêt dans un contexte de fort endettement sont autant de sujets qui inquiètent les marchés. Les impacts pour le marché pétrolier sont de deux ordres. Il s’agit en premier lieu d’un impact purement financier avec une répercussion des baisses sensibles des marchés financiers sur le prix du pétrole comme on a pu le constater à plusieurs reprises par le passé, en particulier en 2008, 2015 et fin 2018. Le deuxième impact concerne la variation potentielle de la demande de pétrole avec le niveau de croissance économique. Depuis 2011, la croissance annuelle de la demande a varié de 1 à 2 millions de barils par jour (Mb/j) pour une croissance économique annuelle mondiale comprise entre 3,3 % et 4,3 % sur cette période, marquée par ailleurs par de fortes variations du prix du Brent (45 à 120 dollars le baril en moyenne annuelle). « Cela donne une idée de l’ampleur des corrections envisageables en 2019 par rapport à la progression de 1,4 Mb/j estimée par l’AIE, pour une croissance économique mondiale de 3,7 % d’après le FMI » estime l’Ifpen. Par ailleurs, les déclarations américaines sur l’embargo pétrolier sur l’Iran auront sans aucun doute un impact sensible sur le prix. Les exemptions accordées à certains pays seront revisitées en avril. Les autres incertitudes concernent la question du respect de la politique Opep/non-Opep de gestion de l’offre en 2019 et la croissance de la production américaine de liquides. « Les quatre incertitudes évoquées précédemment ne reflètent pas la totalité du spectre. Il conviendrait d’ajouter l’évolution incertaine de la production dans certains pays, comme la Libye, le Nigeria ou le Venezuela » ajoute l’analyse . Au Canada également, face à la baisse des prix des cotations locales (WCS, Western Canadian Select), le gouvernement a demandé aux opérateurs de réduire pour au moins six mois leur production de près de 9 %, soit de l’ordre de 0,3 à 0,4 Mb/j. Enfin, le marché pétrolier pourrait se trouver impacté par la mise en œuvre des nouvelles normes sur les gazoles marins d’ici 2020 susceptibles d’accentuer la demande de pétrole peu soufré.

A.S.