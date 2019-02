Partenariat Ooredoo-SEAAL : Avec Ooredoo, suivez votre consommation d’eau sur votre mobile grâce au nouveau service exclusif « SEAAL Mobile »

Poursuivant son implication dans les initiatives visant à faciliter la vie des citoyens, Ooredoo lance en partenariat avec la Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL), son nouveau service exclusif et innovant SEAAL

Mobile qui permet de suivre son compte client depuis son téléphone portable via sa ligne Ooredoo. Le service SEAAL Mobile offre, en effet, aux clients de Ooredoo des wilayas d’Alger et de Tipaza, la possibilité de consulter leur solde à jour, leur dernière facture et l’historique de leurs consommations. Aussi, ce nouveau service permet aux clients d’être informés, à la demande, par des messages personnalisés, sur d’éventuelles hausses de la consommation, sur le changement de compteur ou biensur la consommation nulle en cas d’absence prolongée afin d’éviter des facturations estiméesapproximativement. Pour accéder au service SEAAL Mobile, destiné aux particuliers et aux professionnels, il suffit au client de composer simplement le code *1594#, sur son téléphone et ce, à 10 DA seulement par accès. Avec ce nouveau service, Ooredoo confirme sa volonté de faciliter le quotidien de ses clients en leur proposant des solutions pratiques et adaptées à leurs besoins.