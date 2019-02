Salon international de l'agriculture de Paris : Plus de 30 opérateurs économiques algériens

Une délégation de plus de 30 opérateurs économiques conduite par le Secrétaire général du ministère du Commerce, Chérif Omari prend part au Salon international de l'agriculture de Paris, organisé du 23 février en cours au 3 mars, a indiqué, samedi, un communiqué du ministère du Commerce.

Une superficie de 350 m2 a été réservée aux sociétés algériennes pour exposer leurs produits lors de ce Salon qui permettra aux opérateurs algériens d'organiser des rencontres avec leurs homologues de France et des autres pays d'Europe en vue d'examiner les voies de partenariat et de commercialisation, lit-on dans le communiqué. Cette manifestation permettra au producteur algérien "d'accéder aux différents marchés internationaux, particulièrement les marchés européens", indique-t-on de même source. La participation de l'Algérie à ce salon s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle dynamique adoptée par le gouvernement pour promouvoir les exportations hors hydrocarbures, à travers une participation efficiente aux différentes manifestations économiques organisées à l'étranger, a ajouté le communiqué. Le ministère du Commerce a salué, dans son communiqué, "la participation réussie" de l'Algérie au Salon international de l'agroalimentaire "Gulfood 2019" tenu du 17 au 21 février à Dubaï (Emirats Arabes Unis) qui a été couronnée par la signature de six (06) accords d'exportation dans une première étape, avant la signature dans les prochains jours de plusieurs autres accords.

APS