Le géant algérien poursuit son envol : Condor, pour la quatrième année consécutive au MWC de Barcelone 2019

Dans le cadre de sa politique d’internationalisation, le leader algérien des produits électroniques, électroménagers et Multimédias Condor poursuit son envolée et annonce sa participation pour la quatrième année consécutive au plus grand salon mondial du mobile, le Mobile World Congress de Barcelone du 25 au 28 février 2019.

Condor occupera un stand de 100 m² au MWC de Barcelone aux côtés de plus de 3000 exposants venus de plus de 200 pays pour offrir un panorama complet des produits électroniques et des services pendant quatre jours. Le géant algérien sera présent son stand dans le Hall 7, stand 7f31, et présentera plusieurs nouveautés en exclusivité mondiale. Le leader algérien présent actuellement dans plus de 16 pays à travers trois continents (Afrique, Europe, Asie) présentera de nouveaux smartphones qui enrichiront encore plus sa gamme dans le marché algérien mais également international et cela pour les trois gammes de smartphones (Griffe, Prime et Allure). Le stand de Condor permettra aux visiteurs du MWC de Barcelone de découvrir les dernières innovations et produits du leader algérien à la pointe de la technologie et certifiés aux normes internationales de qualité et de sécurité les plus strictes. A travers cette quatrième participation consécutive au MWC de Barcelone, Condor compte démontrer son expertise de Condor en tant que fabricant avéré de smartphones mais également signer de nouveaux partenariats avec des professionnels du secteur de la téléphonie (opérateurs et distributeurs) en France, Italie, Espagne, Portugal et dans d’autres pays. Le Mobile World Congress (MWC) est le plus grand salon de l'industrie de la téléphonie mobile. Il est appelé mondial du mobile, salon du mobile ou congrès mondial de la téléphonie mobile en français. Il est organisé par la GSM Association, association qui regroupe 250 industriels et 850 opérateurs de téléphonie mobile. L’édition 2019 se déroule du 25 au 28 février à Barcelone, avec le slogan « Intelligent Connectivity ».

