Il a présenté hier sa Déclaration de politique générale : Ouyahia appelle à la vigilance met en garde contre les « dérapages »

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a indiqué hier à Alger que le droit de manifester pacifiquement est garanti par la Constitution, tout en mettant en garde contre d'éventuels "dérapages", et évoqué une Conférence nationale de consensus sans précédent pouvant proposer un amendement "radical" de la Constitution.

S'exprimant à l'ouverture au Parlement de la séance consacrée à la présentation de la Déclaration de politique générale du gouvernement, M. Ouyahia, tout en se félicitant du déroulement pacifique des manifestations enregistrées vendredi dans plusieurs wilayas du pays, a appelé à la "vigilance pour éviter tout dérapage" pouvant survenir au cours de ces manifestations, d'autant plus, a-t-il dit, qu'elles ont eu lieu suite à des appels anonymes sur les réseaux sociaux. "Jusqu'à présent ces manifestations sont pacifiques mais elles pourraient revêtir un autre caractère demain", a prévenu le Premier ministre, observant qu'un "aperçu de ces possibles dérapages a été donné hier (dimanche) à travers des appels aux élèves des écoles à prendre part aux manifestations". Commentant le contenu des slogans scandés lors des manifestations, appelant notamment au changement, M. Ouyahia a affirmé que l'élection présidentielle du 18 avril prochain sera l'occasion pour le peuple algérien de faire son choix "en toute liberté et en toute souveraineté". "Chacun a le droit de défendre un candidat ou de s'opposer à lui, mais c'est l'urne qui tranchera de façon pacifique et civilisationnel", a-t-il fait valoir.