Il est prévu du 25 au 29 février en cours à la Safex : Djazagro s’ouvre aujourd’hui

« Quelle vision d’avenir pour l’alimentation et l’industrie Agro-alimentaire en Algérie ? « Innovations, Trends socioéconomiques et Technologies ». Tel est le thème générique de la conférence inaugurale de Djazagro 2019 prévu du 25 au 29 février en cours.

« L'industrie agro-alimentaire algérienne a besoin plus que jamais de partenaires qui s'engagent dans des co-investissements, dans des dynamiques d'innovations en réseau pour répondre aux besoins des consommateurs Algériens, mais aussi pour conquérir d'autres marchés africains, arabes et du moyen orient », explique un communiqué des organisateurs. Cette conférence inaugurale a pour objectif de permettre aux professionnels de l’agro-alimentaire d’échanger sur le futur de l'alimentation et de l'industrie agroalimentaire en Algérie et dans le monde. Ils pourront également identifier "les leviers" des tendances lourdes et ruptures possibles. « Avec la 1èreédition de ce cycle de conférence, nous souhaitons apporter aux entreprises internationales des clés de compréhension pour les inciter à investir en Algérie et accompagner les efforts des entreprises agro-alimentaires algériennes dans le soutien de la production nationale et l’intégration dans les chaines de valeurs internationales », précisent les organisateurs. Pour introduire cette conférence, Mr FERROUKHI Sid Ahmed, Enseignant Chercheur en innovation et prospective agro-alimentaire à l’ENSA Alger abordera les conditions et la situation de l'économie agro-alimentaire en Algérie et dans le monde. La conférence sera ensuite organisée en deux temps forts : le premier ayant pour objectif d'apporter des matériaux mis à la disposition d'une réflexion collective, le deuxième de construire un consensus minimal sur une vision de l'avenir souhaitable et d'identifier des pistes pour y parvenir. L’ensemble sera animé et alimenté par un panel d'experts avec la contribution des chefs d'entreprises nationales et internationales présents au salon. Le premier volet de la conférence sera porté par la question centrale de l'avenir de l'agroalimentaire, centrée sur la situation Algérienne. L’on abordera égalemenbt des quzestions liées entre autres à la stratégie à moyen long terme de développement de l'agriculture en Algérie, pilotée par les filières aval à travers un aperçu des réalisations du secteur agricole. Sera débattue aussi la stratégie nationale des exportations et de l'agro-alimentaire en Algérie. Les dispositifs et les actions projetées à l'avenir d'accompagnement des IDE dans l'agroalimentaire en Algérie seront en outre traités. La 2eme partie de la conférence fera l’objet d’un débat, structuré autour de trois questions à savoir les principaux leviers à considérer dans l'émergence de l'avenir (les consommateurs, les variables sociodémographiques, les technologies, le climat des affaires, les marchés ciblés...)et les éléments principaux de cette vision d'avenir et comment accompagner son émergence( les objectifs communs, les préalables à réunir, les formes de partenariat à promouvoir ...) et Quelles orientations et modalités retenir en matière de promotion du partenariat et des investissements dans les IAA en Algérie? ( les filières, les technologies, les ingrédients , les innovations, ...) La conférence sera animée et coordonnée par M. Moncef Bourkouk, Expert référent du développement agricole et Président du Club agriculture et agroalimentaire de la CCIAF (Chambre de Commerce Algéro-Française). Cette conférence s’inscrit dans une démarche à long terme et elle est donc la première d’un cycle plus complet. La 2e conférence se tiendra en 2020 et tentera de répondre à la question suivante : « Quelle offre innovante dans les filières agro-alimentaires en Algérie pour une alimentation saine et durable? ». Avec ce cycle de conférence, le salon Djazagro prend à cœur son rôle de créateur de lien entre les acteurs nationaux et internationaux de la filière algérienne en plein développement.