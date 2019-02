Congrès Mondial du Mobile 2019 de Barcelone : Condor et Ooredoo signent un accord de collaboration dans le domaine du digital

Le Groupe Condor, leader algérien des produits électroniques et électroménagers et l’opérateur de téléphonie mobile Ooredoo, ont signé ce lundi 25 février 2019 à Barcelone (Espagne) un accord de collaboration dans le domaine du digital.

Cet accord, premier du genre en Algérie, a été signé en marge du Congrès Mondial du Mobile MWC-2019, par le Directeur Général de Ooredoo M. Abdullatif Hamad Dafallah et le Président du Conseil d’Administration du Groupe Condor, M. Abderrahmane Benhamadi, en présence de l’encadrement supérieur des deux parties. A la faveur de cette collaboration entre deux leaders nationaux dans le domaine des services digitaux, les clients de Condor bénéficieront d’un riche contenu et de services commercialisés sous la marque Condor. A l’occasion de la signature de ce partenariat, le Directeur général de Ooredoo, M. Abdullatif Hamad Dafallah a déclaré : « Nous sommes heureux de conclure cet accord avec le leader algérien de l’électronique et du multimédia qui ouvre de nouvelles perspectives pour le développement du secteur du digital en Algérie. Cette collaboration qui réunit les deux leaders nationaux du secteur de l’électronique et de la téléphonie mobile traduit le potentiel novateur des opérateurs algériens lequel profitera à l’utilisateur algérien qui accèdera à des services multimédias innovants à même d’enrichir son quotidien et celui de sa famille. » Pour sa part, le Président du Conseil d’Administration de Condor Group, M. Abderrahmane Benhamadi a déclaré : «Conclure cet accord ici même à Barcelone lors du MWC est plus que symbolique. Il est en même temps le fruit et le prélude du début d’un partenariat fort et durable entre les deux parties. Il est important pour notre Groupe Condor, d’offrir à nos clients le meilleur des produits, et de nous associer à des entreprises aussi performantes que l’opérateur Ooredoo, afin de leur proposer des contenus attractifs, diversifiés et surtout qui répondent aux besoins et aux intérêts de tout un chacun. Par ce partenariat, le premier du genre en Algérie, le Groupe Condor innove encore une fois et confirme son leadership. » L’accord de collaboration entre Ooredoo et Condor ouvrira de nouvelles perspectives de partenariats dans le domaine du digital et du multimédia.