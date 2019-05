Ministère de la Justice : Plus de 32000 détenus passent les examens d'attestation de niveau de fin d'année scolaire

Un total de 32323 détenus qui suivent leurs études par correspondance passent, lundi, les examens d'attestation de niveau de fin d'année scolaire, a indiqué le ministère de la Justice.

Ces examens qui concernent 22710 détenus des niveaux de l'enseignement moyen et 9613 autres des niveaux de l'enseignement secondaire, se déroulent dans les établissements pénitentiaires, sous l'encadrement de fonctionnaires du secteur de l'éducation nationale et la supervision de l'Office national d'enseignement et de formation à distance (ONEFD), et ce dans le cadre de la convention signée entre les ministères de la Justice et de l'éducation nationale. Cette année, 40417 détenus sont inscrits à l'enseignement général, dont 32323 inscrits aux études à distance, 955 inscrits aux études universitaires et 7139 autres inscrits aux classes d'alphabétisation. 4226 détenus sont inscrits à l'examen du baccalauréat et 4322 autres à l'examen du Brevet d'enseignement moyen (BEM), selon la même source. Par ailleurs, le nombre des inscrits dans les filières de la formation professionnelle et des métiers a atteint 37579, y compris ceux inscrits à la session de février 2019. Le coup d'envoi des épreuves a été donné, lundi matin, au niveau de l'Etablissement de rééducation Boussouf de Constantine.