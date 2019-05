Journée Internationale de la Liberté de la presse : Ooredoo présente ses vœux à la presse algérienne

Ooredoo marque la Journée Internationale de la Liberté de la presse célébrée, à travers le monde, le 03 mai de chaque année et rend hommage aux journalistes et aux professionnels des médias algériens.

Dans son message de félicitations à cette occasion, le Directeur Général de Ooredoo, M. Abdullatif Hamad Dafallah, a déclaré : « La date du 03 mai constitue une opportunité pour Ooredoo pour saluer le travail et le professionnalisme des hommes et des femmes de la presse nationale et qui font la richesse et la diversité du paysage médiatique algérien. Ooredoo est une entreprise engagée dans le secteur des médias à travers des initiatives et des activités inédites en direction des journalistes. Pour cette occasion, nous présentons nos meilleurs vœux de succès et de prospérité à l’ensemble de la famille de la presse algérienne.» Pour rappel, Ooredoo a lancé plusieurs initiatives au profit des professionnels des médias à l’instar de son concours Media Star, la première compétition journalistique traitant des Technologies de l’Information et de la Communication et de l’Economie numérique ainsi que son Club de presse, qui offre l’opportunité aux professionnels des médias de bénéficier de formations dans différentes disciplines et thématiques utiles à l’exercice de leur métier. Pionnière dans la promotion du partenariat avec les médias algériens, Ooredoo confirme une nouvelle fois, son engagement à renforcer les liens avec ses partenaires sur des bases durables.