Exercice 2018: : Boehringer Ingelheim se développe et investit

•Un programme de recherche bien rempli dans les domaines de l’oncologie, de l’immunologie et des maladies fibrotiques et métaboliques.

•Une croissance opérationnelle plus rapide que celle du marché dans tous les secteurs.

•Intégration technique pleinement réussie de l’activité santé animale acquise en 2017.

•En 2018, Boehringer Ingelheim au Moyen-Orient, en Turquie et en Afrique (META) s'est classée au 3ème rang des multinationales pharmaceutiques à croissance humaine dans la région.

•Intégré à son expansion en Algérie, Boehringer Ingelheim collabore avec ses partenaires locaux pour renforcer les capacités, renforcer et faciliter les transferts de technologie et orienter les projets de fabrication locaux afin de garantir aux patients l’accès aux médicaments nécessaires.

•Avec près de 1 milliard d’euros (+ 9%), les investissements en actifs corporels sont plus élevés que jamais. Le résultat d’exploitation atteint à nouveau les 3,5 milliards d’euros (+/- 0%), tandis que le bénéfice après impôt du groupe passe à 2,1 milliards d’euros. « En 2018, le rendement des ventes nettes est passé de 19,3% à 19,8%, tandis que notre ratio de fonds propres est passé de près de 38% à 40%. Nous sommes donc également une entreprise très saine au point de vue financier », déclare Michael Schmelmer, membre du Conseil de direction en charge des Finances.

•Le nombre moyen d'employés dans toutes les régions a légèrement augmenté pour atteindre 50 370 (+ 2%).

Boehringer Ingelheim, entreprise pharmaceutique axée sur la recherche, a terminé l'année 2018 avec un chiffre d'affaires net de 17,5 milliards d'euros. Ajusté aux taux de change et aux effets non récurrents liés à l'échange d'actifs avec Sanofi en 2017, le chiffre d'affaires net a progressé de 4%. Avec 3,2 milliards d’euros (+ 3%), les dépenses en R & D représentent 18,1% du chiffre d’affaires net annuel.

Boehringer Ingelheim en Algérie

« En Algérie, nos programmes d’investissement et de partenariat renforcés étaient une réponse directe pour satisfaire aux besoins en matière de soins de santé », déclare Bachir Batel, Directeur Général et Responsable de Human Pharma, Afrique du Nord & de l’Ouest à Boehringer Ingelheim, précisant « notre objectif est de travailler en collaboration avec nos partenaires dans le but d’accroître les capacités, tout en développant et en facilitant les transferts de technologie et en pilotant des projets de production locale afin de garantir aux patients l’accès aux médicaments innovants dont ils ont besoin ». L’objectif, selon lui, est de réaliser la production de 70% du portefeuille des traitements de la société dans le cadre de ses projets en Algérie d’ici 2024. En 2018, Boehringer Ingelheim a établi un partenariat avec Abdi Ibrahim Remede Pharma pour produire un médicament innovant de Boehringer Ingelheim contre l’hypertension artérielle. L’investissement vise à améliorer les capacités technologiques et le développement des compétences en collaboration avec l’Algérie. De plus, la production du médicament contre le diabète de type 2 de la société est bien amorcée en 2019 dans le cadre des plans de Boehringer Ingelheim en Algérie. L’objectif étant d’élargir le portefeuille des traitements innovants de la société. L’Algérie est le siège de la région Afrique du Nord & de l’Ouest de Boehringer Ingelheim. En 2016, Boehringer Ingelheim a signé un accord avec Biopharm pour le lancement de la production de ses médicaments contre l’hypertension artérielle. La société met l’accent sur l’amélioration de l’accès et la disponibilité de ses traitements innovants sur le marché algérien, par le biais de productions locales, pour répondre aux besoins non satisfaits des patients en matière de santé.

Perspectives pour 2019

Pour l'exercice en cours, Boehringer Ingelheim s'attend à une légère croissance de son chiffre d'affaires et à d’autres investissements intensifs sur une base comparable. En 2018, Boehringer Ingelheim au Moyen-Orient, en Turquie et en Afrique (META) s'est classée au 3ème rang des multinationales pharmaceutiques à croissance humaine dans la région. En 2019, la société prévoit 12 nouveaux lancements et l‘enregistrement de 61 produits dans la région. En outre, Boehringer Ingelheim continuera à renforcer son empreinte en Afrique par le biais d‘investissements pour l'accès à des programmes de soins de santé afin de mettre au point des solutions médicales innovantes destinées aux patients à faible revenu, dans le but d‘améliorer les soins de santé sur le continent africain dans le cadre du programme InReach Africa. Pour plus d’informations sur Boehringer Ingelheim, visitez www.boehringer-ingelheim.com ou consultez notre rapport annuel: http://annualreport.boehringer-ingelheim.com.

M.B.