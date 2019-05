Dans le cadre de sa politique d’internationalisation : Condor présent au salon Project Qatar à Doha

Dans le cadre de sa politique d’internationalisation, Condor, participe à la 15e édition du Salon PROJECT QATAR, qui se tient du 29 Avril au 01 Mai 2019 au Centre des Expositions et des conventions de Doha (DECC) (QATAR).

A travers un stand de 150 m², Condor Group participe à cette foire à travers plusieurs filiales (Convia, Condor photovoltaïques, Bordj Steel et ENICAB). Le leader algérien, Condor Group expose ses cuisines de sa marque CONVIA, les solutions en panneaux solaires, les charpentes métalliques et panneaux sandwichs fabriqué par Bordj Steel ainsi que les différents câbles (basses, moyenne et haute tension) d’ENICAB qui a une capacité de production de plus de 25 000 tonnes de câble par an. La présence de Condor Group à ce salon a pour objectif l’élargissement du champ de distribution de Condor dans le cadre de sa politique d’internationalisation et ce en vue de s’ouvrir au marché qatari. PROJECT QATAR est le plus grand salon de la construction, des matériaux et des technologies environnementales dans les Pays du Golfe , il constitue une occasion propice pour les industriels, producteurs et concepteurs de produits, matériaux et procédés en lien avec le secteur du bâtiment et la construction, les architectes, experts et technologues des services, d'échanger leurs expériences en la matière et de conclure des accords de coopération et de partenariat avec leurs homologues Qataris . Ce salon a attiré lors de son édition 2018, plus de 140 181 visiteurs professionnels et plus de 421 exposants venant de 29 pays, sur une superficie totale d’exposition de 26 764 m². Pour sa part Condor participe à travers un ilot d’une superficie de 108 m², sur lequel les filiales Photovoltaïques, BORDJ STEEL, ENICAB et CONVIA présenterons leurs différentes et larges gammes de produits aux visiteurs professionnels, cela représente de bonnes opportunités d’affaires et de partenariat, avec un pays qui reste en plein construction a la veille d’un rendez-vous sportif planétaire. Les représentants et responsables des filiales ainsi que de la structure Export, en plus de faire la promotion de nos produits, mais aussi, aller à la rencontre de nouveaux prospects, pourrons participer aux conférences organisés en marge du salon, cela leur permettra de s’enquérir des besoins et spécificités du marché Qatari et des pays du golfe, dans la perspective de développer les relations d’affaires dans cette région. L’enseigne amie et compagnon des algériens au quotidien, représente, aujourd’hui, plus que la société citoyenne qu’elle a toujours été. Condor est un acteur économique national et régional, déterminé et novateur mais surtout engagé à faire du produit « Made in Algeria » une référence sur le marché algérien et international.

