Lancement d'une campagne de sensibilisation : Sous le slogan "pour un Ramadhan sain et économique"

Une campagne de sensibilisation sur la lutte contre le phénomène de gaspillage des produits alimentaires et la culture de la nutrition saine durant le mois de Ramadhan a été lancée mercredi à Alger.

Organisée par l'Association nationale pour la protection du consommateur "El-Aman", cette campagne qui sera généralisée à d'autres wilayas jusqu'au premier juin prochain est organisée sous les thèmes: "pour un Ramadhan en bonne santé et sans gaspillage, consommez sain et sans excès tout en réduisant le sucre, le sel et les matière grasse", a précisé le président de l'association, Hacen Mnouar. Cette campagne se poursuivra jusqu'au premier juin étant donné que de nombreuses maladies, à l'instar de l'hypertension et du diabète augmentent en ce mois sacré d'où la nécessité de changer les comportements et les habitudes nutritionnels, a expliqué M. Mnouar. Dans ce cadre, l'association a prodigué plusieurs recommandations en vue de préserver la santé durant Ramadhan à savoir entre autres, réduire la consommation du sucre, du sel, des matières grasses, éviter la surconsommation des excitants (café, thé,...) et profiter du mois sacré pour arrêter le tabac. Concernant le volet économique, l'association a souligné que le mois de Ramadhan devrait être l'occasion pour faire des économies et non de gaspillage à travers la planification et la programmation des achats selon les moyens financiers, conserver les aliments en tenant compte de leurs conditions spécifiques récupération des restes alimentaires pour éviter le gaspillage. M. Mnouar a fait savoir que le gaspillage alimentaire qui triple durant le mois de Ramadhan ne concerne pas le pain mais tous les autres produits de consommation dont la viande notamment au niveau des restaurants collectifs. L'association "El-Aman" organisera des campagnes similaires dans les wilayas de Tlemcen, Oran, Tiaret, Béjaia et Constantine et ce en coopération avec des médecins spécialisés en nutrition.

