Pétrole : Le panier de l'Opep en baisse à 70,98 dollars le baril

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts, qui sert de référence à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), a reculé jeudi à 70,98 dollars le baril, contre 72 dollars la veille, a indiqué l'Organisation pétrolière sur son site web.

Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l'Opep (ORB) comprend actuellement le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djen(Congo),Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale),Rabi light (Gabon), Iran Heavy (Iran),Basra Light (Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela). Jeudi, les cours du pétrole chutaient en cours d'échanges européens à leur plus bas en trois semaines au lendemain d'une hausse inattendue des stocks américains de brut, contredisant les craintes d'un déficit de l'offre. Dans l’après-midi, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet valait 70,91 dollars à Londres, en baisse de 1,27 dollar par rapport à la clôture de mercredi. A New York, le baril de WTI pour le contrat de juin perdait 1,68 dollar à 61,92 dollars. Les stocks américains de brut se sont envolés de 9,9 millions lors de la semaine achevée le 26 avril, selon les données de l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA) publiées. La production des Etats-Unis a quant à elle atteint un nouveau record, à 12,3 millions de barils par jour (mbj) en moyenne, confirmant la place de premier producteur mondial du pays. Vu la quantité de pétrole arrivée sur le marché américain, "l'ampleur de la baisse des prix est marginale" et le recul aurait pu être bien plus marqué, a commenté un analyste. Le marché garde en effet un œil sur les autres producteurs, notamment l'Iran, sous le coup de sanctions américaines dont plus aucun importateur n'est exempté. Quant au Venezuela, l'opposant Juan Guaido a appelé mercredi à une grève générale et à une poursuite des manifestations dans l'espoir de chasser du pouvoir le président Nicolas Maduro, lequel a promis de châtier les "traîtres" responsables du soulèvement militaire raté de mardi. Le marché se tourne donc vers l'Opep, dont le secrétaire général, Mohammed Barkindo, a promis jeudi de "faire en sorte d'éviter toute crise énergétique".L'Opep et ses partenaires, dont la Russie, ont durci leur accord de limitation de la production pour renforcer les cours, mais plusieurs pays, comme l'Arabie saoudite, ont promis qu'ils compenseraient le déficit de l'offre créé par les sanctions sur l'Iran. Le futur de cet accord, pour l'instant prévu pour durer jusqu'à la fin du premier semestre 2019, devrait être décidé lors d'une réunion à Vienne fin juin. "Nous savons que, selon le ministre saoudien de l'Energie (Khaled al-Faleh), l'Opep va se baser sur les réserves de l'OCDE pour décider de sa stratégie fin juin", a rappelé un analyste qui voit dans le bond des stocks américains un possible signal que le pacte sera renouvelé.

S.A.