Commerce : Hausse des prix à l'exportation et à l'importation de marchandises en 2018

Les prix des marchandises à l'exportation et à l'importation de l'Algérie ont connu des hausses respectives de 32,6% et de 11,4%, durant l'année 2018, en comparaison avec 2017, a-t-on appris auprès de l'Office national des statistiques (ONS).

L'augmentation de l`Indice des valeurs unitaires (IVU) à l'exportation de marchandises (prix à l`exportation), s'explique par l'amélioration des cours internationaux des hydrocarbures, a précisé la même source. Cette évolution globale des prix à l'exportation de marchandises, dominée par les hydrocarbures, est due principalement à l'amélioration des cours internationaux des hydrocarbures, précisent une publication de l'ONS sur les IVU du commerce extérieur de marchandises. En effet, les prix à l'exportation des hydrocarbures ont augmenté de 33,7% en 2018 et par rapport à l'année d'avant, alors que ceux des produits hors hydrocarbures n'ont augmenté que de 6,6%, ce qui a conduit à un faible impact sur les l’évolution globales des prix à l’exportation qui est de 32,6%, selon les explications de l'ONS. Par groupe de produits, les données statistiques de l'Office indiquent que trois groupes de produits sur les sept, que contient la structure des exportations, ont vu leurs prix reculer. En effet, la baisse des prix à l'exportation a concerné les groupes de produits alimentaires et animaux vivants (-11%), les matières brutes non comestibles, à l'exception du carburant et les huiles graisses et cires d'origine animale ou végétal (-8,1%) et les machines et matériels de transport (-0,4%).Par ailleurs, d'autres groupes ont enregistré des hausses des prix à l'exportation. Cette variation haussière a concerné les combustibles minéraux, lubrifiants et produits connexes (+33,7%), les boissons et tabacs (+19,4%), les produits chimiques et produits connexes (+13,2%) et enfin les articles manufacturés et articles manufacturés divers avec (+10,5%).

2018: hausse de plus de 11% des prix à l'importation

L'accroissement, des prix à l'importation de marchandises, qui a été de 11,4% en 2018 et par rapport à 2017, a touché pratiquement tous les groupes des produits de la structure des importations à l'exception de celui des huiles graisses et cires d'origine animale ou végétale qui a connu une légère baisse de -0,3%. En effet, la hausse a concerné les groupes des combustibles minéraux, lubrifiants et produits connexes (+25,8%), boissons et tabacs (+17%), les machines et matériels de transports (+12,2%), les produits chimiques et produits connexes (+11,2%) et les articles manufactures (+10,5%).La hausse a aussi touché les produits alimentaires et animaux vivants (+8,4%) les matières bruts non comestibles sauf carburants (+5,6%) et les articles manufactures divers (+2,5%).En volume, les exportations et les importations de l'Algérie ont enregistré des baisses respectives de -5,5% et -5,4%, selon l'Office. En 2018, les exportations en valeur de l'Algérie se sont élevées à 4.805,7 milliards de DA, contre 3.817,2 milliards de DA en 2017, soit un accroissement de 25,9%.Quant aux importations, elles se sont chiffrées à 5.387,7 milliards de DA, contre 5.111,3 milliards de DA durant la même période de comparaison, soit une augmentation en valeurs de +5,4%.

Les principaux clients de l'Algérie durant le 1er trimestre 2019 (ENCADRE)

Voici la liste des principaux pays clients de l'Algérie et le montant des exportations algériennes vers chacun de ces pays durant le premier trimestre 2019, ainsi que l'évolution des exportations algériennes (hausse ou baisse) vers ces pays par rapport à la même période de 2018. Source: Direction des Etudes et de la Prospectives des Douanes (DEPD):

Pays Valeur Evolution

(Millions de dollars)

-Italie 1,885 +31,68%

-France 1,261 -1,94%

-Espagne 1,113 -16,69%

-USA 765 -33,08%

-Turquie 668 +34,63%

-Corée du Sud 641 +279,48%

-Gde Bretagne 604 +1,94%

-Inde 391 +41,29%

-Chine 376 +65,90%

-Pays-Bas 306 -42,69%

-Brésil 277 -37,67%

-Belgique 223 -26,76%

-Tunisie 221 -6,47%

-Portugal 218 -38,06%

-Australie 86 +35,55%

Reste du monde 643,68

TOTAL 9.781,41

S.A.