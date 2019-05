LG annonce ses résultats du premier trimestre 2019 : L’unité électroménager enregistre le meilleur bénéfice trimestriel de l’histoire de LG

(LG) a annoncé aujourd'hui des ventes consolidées de 14,92 trillion de KRW (13,27 milliards USD) et un bénéfice d'exploitation de 900,6 milliards KRW pour le premier trimestre de 2019.

Les revenus et le bénéfice d'exploitation du trimestre ont légèrement diminué en 2019 par rapport à 2018, la société d'appareils ménagers a enregistré des ventes et des bénéfices record au premier trimestre. Le bénéfice d'exploitation a été supérieur de 1 090% à celui du quatrième trimestre de 2018, reflétant l'amélioration des structures de coûts dans les principales unités commerciales. LG Electroménager & climatisation a réalisé au premier trimestre un chiffre d'affaires de 5,47 trillion KRW (4,86 milliards USD) et un bénéfice d'exploitation de 727,6 milliards KRW (647,3 millions USD), le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel les plus élevés de l'histoire de LG dans ce secteur. Les ventes ont été particulièrement fortes en Europe et en Asie, contribuant à une croissance de 11% sur un an et de 26% sur un trimestre, grâce à la vigueur des ventes de produits premium et de produits en croissance, en particulier sur le marché intérieur coréen. L’augmentation des bénéfices d’exploitation de plus de 30% par rapport à la même période de l’année dernière peut également être attribuée à la popularité croissante des produits à forte consommation tels que Styler, les sèche-linge, les purificateurs d’air et les aspirateurs, ainsi que l’efficacité des efforts sur la réduction des coûts. LG Divertissement à domicile a enregistré un chiffre d'affaires de 4,02 trillion KRW pour le premier trimestre (3,58 milliards USD) et un bénéfice d'exploitation de 346,5 milliards KRW (308,27 millions USD), soit une baisse de 3% par rapport à la même période de l'année précédente en raison de la faiblesse saisonnière de la demande et le manque d'événements sportifs mondiaux. Le bénéfice d’exploitation a sensiblement augmenté par rapport au trimestre précédent grâce à une plus grande efficacité de la commercialisation et à une structure de coûts améliorée. Le lancement de nouveaux produits premium 2019, notamment les téléviseurs OLED, les téléviseurs NanoCell et les téléviseurs Ultra HD à grand écran, devrait générer de nouvelles opportunités de vente au deuxième trimestre. LG Mobile Communications a enregistré un chiffre d'affaires de 1,51 trillion de KRW (1,34 milliard USD) au premier trimestre et a réduit son exploitation trimestrielle à 203,5 milliards KRW (181,05 millions USD) LG poursuivant la reconstruction de son commerce de smartphones. Les résultats d'exploitation se sont améliorés par rapport au trimestre précédent grâce à une structure d'entreprise plus forte. Le lancement du smartphone LG V50ThinQ 5G devrait créer un élan positif au deuxième trimestre, tandis que le déménagement du centre de fabrication de téléphones intelligents de LG de Pyeongtaek, en Corée, à Haiphong, au Vietnam, contribuera à améliorer la rentabilité et la compétitivité globale de LG dans la seconde moitié de la même année. LG Vehicle Component Solutions Company a enregistré des revenus de 1,35 trillion de KRW (1,20 milliard USD) au premier trimestre, soit une augmentation de 61% par rapport à la même période de l'année dernière. L’augmentation des ventes de ZKW a contribué à une amélioration des résultats d’exploitation malgré la hausse des prix des matières premières et des coûts de production initiaux associés aux nouveaux projets. Les tendances du marché mondial de l’automobile associées aux bas prix du carburant et à l’augmentation des ventes de véhicules de luxe et de VUS créeront davantage d’opportunités pour le secteur des composants automobiles de LG. LG Business Solutions a réalisé au premier trimestre un chiffre d'affaires de 626,6 milliards KRW (556,58 millions USD), soit 5% de plus que le trimestre précédent et 3% de moins que le premier trimestre de l'année précédente. Le bénéfice d’exploitation de 55,5 milliards de KRW (49,38 millions USD) a été supérieur de 272% à celui du trimestre précédent, mais inférieur de 3% par rapport à l’année dernière, en raison de l’impact des droits de douane américains sur les importations de modules solaires et de la forte érosion actuelle des prix sur les principaux marchés. Le secteur des écrans d’affichage prévoit d’améliorer la rentabilité en augmentant les ventes d’écrans haut de gamme et de produits à LED. Taux de change 2019 1er trimestre expliqué Les résultats trimestriels non audités de LG Electronics sont basés sur les normes IFRS (International Financial Reporting Standards) pour la période de trois mois se terminant le 31 mars 2019. Les montants en won coréen (KRW) sont convertis en dollars américains (USD) au taux de change moyen de période de trois mois du trimestre correspondant - 1 124 KRW par dollar US.