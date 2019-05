Energie : Total veut acquérir les actifs d'Anadarko en Algérie

Total a annoncé, lundi, avoir signé un accord engageant avec Occidental en vue de l’acquisition des actifs d’Anadarko en Afrique (Algérie, Ghana, Mozambique et Afrique du Sud) pour un montant de 8,8 milliards de dollars, dans l’éventualité d’un succès de l’offre en cours d’Occidental pour le rachat d’Anadarko.

« Cette transaction est donc conditionnée à la signature et à la finalisation de l’acquisition envisagée de Anadarko par Occidental ainsi qu’à l’approbation par les autorités compétentes » précise Total dans un communiqué. La finalisation de la transaction entre Occidental et Total devrait avoir lieu en 2020. Selon le communiqué en Algérie, Anadarko est opérateur des blocks 404a et 208 avec une participation de 24,5% dans le bassin du Berkine (champs d’Hassi Berkine, Ourhoud et El Merk) dans lesquels Total détient déjà 12,25%. En 2018, la production de ces champs a été de 320 kbep/j de pétrole. Au Ghana, Anadarko possède des participations de 27% dans le champ de Jubilee et 19% dans les champs de TEN. En 2018, la production de ces champs a été de 143 kb/j de pétrole et de gaz. Au Mozambique, Anadarko, avec une participation de 26,5%, est opérateur de l’Area 1 sur laquelle un projet LNG de 12,8 Mt par an est largement dérisqué et proche de la décision finale d’investissement. L’Area 1 contient plus de 60 Tcf de ressources de gaz dont 18 Tcf seront valorisés au travers de deux premiers trains de GNL dont le démarrage est attendu en 2024. En Afrique du sud, le communiqué évoque des licences d’exploration proches de Brulpadda, découverte réalisée récemment par Total. L’ensemble de ces actifs, précie Total, représente environ 1,2 milliards de barils de réserves prouvées et probables, dont 70% de gaz, ainsi que 2 milliards de barils de ressources long terme de gaz naturel au Mozambique. La production en quote-part était de 96 kbep/j en 2018 et devrait croître à environ 160 kbep/j d’ici 2025. « Si elle se réalise, l’acquisition d’Anadarko par Occidental nous offre l’opportunité d’acquérir un portefeuille d’actifs de classe mondiale en Afrique, ce qui renforcerait notre position de leader parmi les sociétés privées internationales sur le continent. Nous avons expliqué que nos activités de M&A créeront de la valeur en jouant sur nos forces et en améliorant notre portefeuille et c’est exactement ce que nous pouvons réaliser ici. Nous pourrions ainsi tirer parti de notre expertise dans le GNL en opérant un projet majeur au Mozambique et dans l’offshore profond au Ghana et nous deviendrions opérateurs d’actifs pétroliers majeurs en Algérie dans lesquels nous sommes déjà partenaires. Nous pourrions également créer de la valeur en ajoutant des ventes à notre portefeuille GNL en croissance, dans un marché du GNL sur lequel nous sommes déjà le deuxième acteur privé. Nous avons démontré le succès de cette stratégie lors de l’acquisition récente de MaerskOil » a commenté Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total. « Total s’est engagé à exécuter cette transaction dans les meilleures conditions, dans le cas où l’offre d’Occidental serait retenue pour l’acquisition d’Anadarko. Cette transaction permettrait à Total et à Occidental de sortir tous les deux gagnants. Total accèderait à plus de 3 milliards de barils de ressources et Occidental renforcerait son bilan suite à l’acquisition d’Anadarko en revendant immédiatement les actifs à l’international de Anadarko. » Malgré l’investissement à venir dans Mozambique LNG, cette acquisition génèrerait un cash-flow net positif dès 2020 même pour un prix du baril inférieur à 50 $/b de Brent, et plus de 1 milliard de dollars par an de cash-flow net à partir de 2025 après le démarrage de Mozambique LNG. En conséquence, Total confirme le maintien de la politique de retour à l’actionnaire 2018-2020 annoncée précédemment : augmentation du dividende de 10% sur la période 2018-2020 et rachat d’actions pour 5 milliard de dollars.