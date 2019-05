L’aviation commerciale : Emirates dévoile son pavillon pour l'Expo 2020 à Dubaï

•La compagnie aérienne inaugure les travaux avec la construction d'un pavillon inspiré par la mobilité

Premier partenaire et compagnie aérienne officielle de l'Expo 2020 Dubaï, a dévoilé aujourd'hui le design et les concepts de l'expérience visiteur de son pavillon ultramoderne pour le méga événement qui durera six mois. Le design et l’expérience visiteurs du Pavillon Emirates feront appel à des technologies interactives et à une conception axée sur l’avenir de l’aviation commerciale. Emirates a déjà entamé les travaux de construction du pavillon en mars 2019. Son Altesse Sheikh Ahmed bin Saïd Al Maktoum, Président-Directeur général d'Emirates Airline & Group, a déclaré : «Nous sommes extrêmement fiers de dévoiler aujourd'hui les premiers détails du Pavillon Emirates, qui célèbre les thèmes de l'Expo 2020 de Dubaï. L’objectif de notre pavillon est tout à fait dans la lignée de celui de l’Expo 2020 de Dubaï : stimuler les liens, créer des expériences et encourager la créativité et l’innovation, en inspirant un engagement pour un avenir meilleur. Les expériences prospectives souligneront le meilleur de ce qui reste à faire dans le domaine de l’aviation et constitueront une plate-forme pour montrer l’importance de la mobilité pour le monde d’aujourd’hui et de demain. «Emirates et l’ensemble de l’écosystème des transports des Émirats Arabes Unis joueront un rôle clé dans la connectivité nécessaire au succès d’Expo 2020, et l’impact économique du secteur des transports, de l’hôtellerie et du tourisme contribuera pour 16,4 milliards d’AED à l’économie des Émirats, soulignant le rôle que ces industries jouent dans la création de valeur économique en rassemblant les gens et en supprimant les obstacles. » Son Excellence Reem Al Hashimy, Ministre d’État des Émirats Arabes Unis chargée de la Coopération Internationale et Directrice Générale du Bureau Expo Dubai 2020 a déclaré : «Nous sommes ravis de rassembler le monde entier pour faire l'expérience de cet événement extraordinaire. Pendant près de 170 ans, les expositions universelles ont rassemblé les gens dans un esprit d’inspiration et d’enthousiasme pour l’avenir et les ont émerveillés avec leurs volets innovateur, culturel, artistique, gastronomique et divertissant. «Les voyages aériens ont transformé la capacité des personnes à faire l'expérience de tout ce que le monde a à offrir. Expo 2020 et Emirates, notre partenaire aérien officiel, rassembleront tout cela au même endroit, Dubaï, en 2020. Et le Pavillon Emirates racontera l'incroyable histoire du rôle que le transport aérien continuera de jouer pour transformer la mobilité et façonner notre avenir. » L’Expo 2020 de Dubaï – qui se tiendra du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021- est un événement incontournable pour les visiteurs. Il propose un éventail d’expériences uniques dans 190 pavillons et offre un programme de divertissement complet comprenant des événements quotidiens, des défilés, de la musique et des festivals culturels. Des conférences et des ateliers inspirants et plus encore. Les gourmands et les gourmandes à la recherche de concepts innovants de restauration pourront goûter aux cuisines venant des quatre coins du monde, avec plus de 200 expériences culinaires allant des concepts de food truck décontractés à une cuisine raffinée, et 34 concepts «jamais vus» à Dubaï.

Le pavillon d’Emirates

Guidé par les trois thèmes de l'Expo 2020 Dubaï : mobilité, opportunité et durabilité, le Pavillon Emirates a été conçu pour refléter les lignes dynamiques d'ailes d'avions prêtes à prendre leur envol. Les 26 ailerons architecturaux inclinés qui couvrent la totalité du pavillon contiendront plus de 800 mètres de lampes à LED pour créer des effets multi sensoriels et un mouvement à travers la structure, mis en valeur par des jeux de lumières chaque nuit de l'Expo. Les dernières technologies de fabrication, les techniques de construction et les éléments de conception durables seront utilisés, tels que les panneaux solaires intégrés, la construction durable hors site, la protection solaire réactive et un paysage verdoyant à l'intérieur et à l'extérieur du pavillon Emirates. La structure multifonctionnelle de 3 300 m² sur trois étages sera située à proximité du pavillon des Émirats arabes unis et à une distance de marche du pavillon Al Wasl, l'épicentre du site Expo 2020 à Dubaï. Le Pavillon des Emirats aura la capacité d’accueillir plus de 56 000 visiteurs par mois lors de l’Expo 2020 de Dubaï.

L’expérience du visiteur

Le Pavillon Emirates offrira un aperçu du monde en évolution de l'aviation commerciale et contribuera à nourrir le débat sur le pouvoir de la mobilité et ses avancées tant dans les airs que sur le terrain, ce qui permettra à terme la connectivité physique des personnes et des produits. Le monde d’une manière moderne, efficace et écologiquement durable. L'intérieur du pavillon des Emirats comprend un plan d'étage fermé qui permet à la lumière naturelle d'entrer dans l'espace, afin d’économiser en consommation d'énergie. Le contenu expérimental occupera une place centrale, encourageant les interactions tout au long de la visite. Le deuxième étage hébergera un auditorium pour les conférences et les événements de l'industrie, et le troisième étage, un Skygarden dédié permettant aux visiteurs de profiter de la nature et des espaces verts et ouverts. Le Pavillon Emirates contribuera à raconter l’avenir de l’aviation commerciale - à travers des sujets tels que la science du vol, les avancées en matière de technologie des moteurs, de nouveaux matériaux pour l’aérospatiale qui augmentent les performances et réduisent la consommation de carburant, des intérieurs de fuselage innovants axés sur l’élévation du confort et du bien-être des passagers et l'avenir de l'expérience des passagers dans les aéroports. En utilisant les principes de base de l'aérodynamique et les quatre forces de vol (portance, traînée, poids, poussée), les visiteurs seront en mesure de comprendre la science derrière le vol et de se familiariser avec les principes de base de l'aviation. La conception de l’aérospatiale cherchant constamment à trouver le moyen de repousser les limites du vol, les visiteurs exploreront également la rapidité avec laquelle différents développements technologiques se dérouleront sur les pistes. L'avenir des moteurs sera-t-il électrique ? C’est l’une des questions qui seront abordées au fur et à mesure que les visiteurs découvriront les progrès réalisés en matière de propulsion et de poussée des moteurs pour les aéronefs de la prochaine génération, ainsi que les systèmes de propulsion à la pointe de la technologie qui augmentent la poussée tout en réduisant les émissions. Le futur laboratoire explorera les matériaux métalliques et composites innovants en cours de développement, d'amélioration et d'adoption pour offrir de meilleures performances de vol. Qu'ils soient plus légers, plus résistants et moins corrodés pour améliorer l'économie de carburant, ces matériaux pourraient devenir la pierre angulaire de l'avion de demain. Le fuselage de demain aidera les visiteurs à se plonger dans la phénoménale transformation en cours des intérieurs de cabine dans le monde. Qu'il s'agisse d'avancées technologiques, matérielles ou spatiales, l'avenir de la conception des cabines d'avion va porter le confort et le bien-être des passagers à un autre niveau et redéfinir notre expérience de l'aviation. Les visiteurs pourront explorer les configurations et l’ergonomie des sièges dynamiques, les expériences immersives à bord et les interfaces intelligentes, les fuselages sans fenêtre, ainsi que la technologie à l’origine des «sièges plus intelligents». Avant même que les passagers ne montent à bord, les technologies futures des aéroports transforment notre expérience de voyage sur le terrain. Les visiteurs du pavillon Emirates pourront explorer un système de traitement biométrique de bout en bout des passagers, qui utilise non seulement la reconnaissance de l'iris, mais aussi l'émergence de technologies portables, ainsi que de multiples systèmes de biométrie et de reconnaissance humaine, tels que la numérisation du cerveau et la voix. Enfin, les visiteurs seront mis au défi de créer et de configurer leur avion idéal du futur, en combinant des technologies sélectionnées et des préférences personnelles en matière de choix d'aile, de fuselage, de moteur et d'autres éléments afin de les aider à définir leur propre expérience. On estime que 70% des visiteurs de l'Expo 2020 à Dubaï se rendront à l'événement d'autres pays au cours de cet événement d'une durée de six mois. Le réseau Emirates de 158 destinations dans 86 pays contribuera à faciliter cette mobilité et aidera l'Expo à attirer 25 millions de visites par le biais de ses canaux de marketing. Parmi les 192 pays qui ont confirmé leur participation à Expo 2020, Emirates contribuera à faciliter et à offrir la connectivité avec des vols directs vers 67 des pays participants. La compagnie aérienne continue d'évaluer les opportunités de nouveaux services de vol sur des marchés non desservis ou sous-desservis afin de stimuler le trafic et développer les liens des passagers à Dubaï. La compagnie aérienne investit également dans une technologie biométrique de pointe pour faciliter la circulation des passagers sans escale à terre à Dubaï. Des efforts supplémentaires seront déployés dans les années à venir pour une expérience plus connectée et automatisée.