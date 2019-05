Durant le mois sacré, bénéficiez du service « Ramadanyate » de Ooredoo à partir de 1 DA seulement

•Un contenu riche, varié et ludique sur votre téléphone portable

Ooredoo célèbre le début du mois sacré du Ramadhan avec ses clients en leur proposant son offre spéciale et inédite : Ramadanyate, le service qui leur permet de recevoir des informations riches, pratiques et qui facilitent leur quotidien. Le service Ramadanyate offre au client la possibilité de recevoir par sms sur son téléphone portable, des informations utiles telles que les horaires de l’Iftar, de l’Imsak et des prières de sa wilayapour seulement 1 DA le SMS. Ramadanyatepropose également un contenu adapté au mois sacré tel que des conseils santé, des Boukalate, des astuces de cuisine, des programmes TV et autres fonctionnalités. Disponible en arabe et en français, Ramadanyate est accessible sous deux formules : un abonnement mensuel à 100 DA et une formule à la demande à 20 DA pour les conseils santé, les Boukalate, les astuces de cuisine et les programmes TV. Afin de profiter des avantages de ce service, il suffit au client de composer le code *5111# et choisir en toute simplicité la formule qui lui convient le mieux. A travers le lancement de ce service ludique, pratique et efficace, Ooredoo entend accompagner ses clients durant tout le mois sacré en facilitant et en enrichissant leur quotidien.