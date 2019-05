L’Internet sécurisé : Le groupe Ooredoo lance une nouvelle campagne en ce mois de Ramadhan

Une campagne publicitaire « La décision est entre nos mains » pour encourager la communication de manière responsable

Le groupe Ooredoo a annoncé le lancement de sa campagne publicitaire annuelle pour ce mois de Ramadhan. À travers une vidéo conçue spécialement pour cette occasion, la campagne publicitaire met l’accent sur la force de l’Internet en montrant son impact positif ou négatif sur la vie des personnes. La vidéo de la campagne met en lumière les comportements négatifs et positifs à travers des scènes incitant des personnes à réfléchir à leurs comportements lors de l’utilisation de l’Internet, et choisir entre l’abus, la propagation de la haine et la colère, ou bien faire la connaissance de nouveaux amis, manifester son intérêt pour les autres, transmettredes émotions positives et laisser un impact positif sur la société. La campagne s'articule autour du grand impact que l'utilisation d'Internet peut avoir sur la vie des personnes et à encourager les utilisateurs à réfléchir avant de partager en ligne, ce qui vise à faire du cyberespace un lieu plus positif et plus sûr pour la société. A l’occasion de cette campagne de communication spéciale Ramadhan, Cheikh Saud Bin Nasser Al-Thani, Président Exécutif du Groupe Ooredoo, a déclaré : « l’Internet dispose d’une très grande capacité pour garder les personnes en contact permanent et pour enrichir leurs relations. Cependant, avec toutes ces capacités et fonctionnalités, la responsabilité d'utiliser ces potentialités de manière positive s’impose. Le mois de Ramadhan est un moment de réflexion et de partage et c’est donc un moment idéal pour mettre en lumière l'impact de la communication en ligne sur nous. Tout comme il constitue une belle opportunité pour changer notre comportement vers le meilleur. Nous espérons, à travers cette campagne, encourager chacun à assumer la responsabilité de maintenir Internet comme un lieu sûr et une tribune adéquate pour propager la positivité et réduire la haine entre les utilisateurs. Enfin, l’Internet est comme la vie car elle repose sur les choix que nous faisons en cours de route. » Ooredoo est consciente que les utilisateurs ont plus d'expérience dans le domaine numérique et que l'utilisation d'Internet dans leurs activités quotidiennes fait désormais partie intégrante de leur vie. Ainsi, toutes ces activités, que ce soit le Chat, les jeux ou bien partager et commenter sur les réseaux sociaux, peuvent avoir un impact positif ou négatif. Ooredoo a lancé la campagne de communication ramadanesquede cette année intitulée "La décision est entre nos mains", reflétant les efforts de l'entreprise àsensibiliser les internautes autour de leur impact sur les autres utilisateurs et leur rappeler le pouvoir dont ils disposent pour faire de l'Internet un meilleur endroit pour tous. Cheikh Saud Bin Nasser Al-Thani a rajouté : «Au moment où nous continuons à investir massivement dans nos réseaux dans les pays où nous sommes présents, nous voudrions également nous assurer que nos clients ont accès à Internet et mesurent la force de l’impact des utilisateurs et dont les personnes jouissent chaque jour comme une partie indissociable de leur vie numérique. » Vous pouvez visionner la vidéo de la campagne à travers tous les comptes Ooredoo sur les réseaux sociaux et ce depuis le premier jour du mois de Ramadhan.