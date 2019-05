Opération de solidarité en partenariat avec le Croissant Rouge Algérien : Des représentants de Ooredoo et du CRA partagent un Iftar Ramadhan avec les jeûneurs

Dans le cadre du programme de solidarité lancé par Ooredoo avec son partenaire, le Croissant Rouge Algérien (CRA) durant le Ramadhan, des représentants de Ooredoo et du CRA ont partagé, ce lundi 22ème jour du mois sacré,

un Iftar avec les jeûneurs au niveau du restaurant du siège de Ooredoo à Ouled Fayet à Alger. En effet, pour exprimer leur soutien et leur solidarité, Mme Saïda Benhabyles, Présidente du CRA et des cadres de Ooredoo ont partagé un Iftar durant lequel ils ont échangé avec les jeûneurs dans un cadre chaleureux et amical. Pour rappel, Ooredoo a ouvert depuis le début du mois sacré du Ramadhan ses locaux de restauration au niveau de ses sièges d’Alger, d’Oran et de Constantine pour accueillir quotidiennement les jeûneurs et leur offrir un repas de l’Iftar complet. Encadrée par des bénévoles du CRA et des employés de Ooredoo, cette opération de solidarité confirme une nouvelle fois, l’engagement de citoyen de Ooredoo aux côtés de son partenaire, le Croissant Rouge Algérien, dans le soutien à ses nobles missions humanitaires.