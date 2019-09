Vols annulés d'Aigle Azur :Les passagers pris en charge par d'autres compagnies à l'aéroport d'Alger

Les passagers de la compagnie aérienne Aigle Azur bloqués au niveau de l'aéroport international d'Alger, suite à l’annulation des vols de cette compagnie placée en redressement judiciaire, sont pris en charge progressivement par d'autres compagnies alors que les files d'attente restent importantes, a-t-on constaté sur place.

Les passagers, par plusieurs dizaines, forment des files d'attente importantes au niveau des agences commerciales des compagnies aériennes desservant la France. Air Algérie en tête fait face à un afflux important de passagers en quête de billets d'avions, ainsi que les compagnies Tassili Airlines et Air France. "Je devais partir ce matin à 11:45 pour retourner à Paris. Je suis venue me renseigner auprès d'autres compagnies mais finalement j'ai réussi à obtenir une place pour demain matin sur Tassili Airlines", raconte une jeune femme accompagnée de sa mère venues de la wilaya de Tizi Ouzou, indiquant avoir acquis son nouveau billet simple Alger-Paris au prix de 31.400 dinars (DA). Tassili Airlines, filiale de Sonatrach, propose des billets à partir de lundi vers Paris, Strasbourg et Nantes pour les passagers d'Aigle Azur. Ayant appris la nouvelle, plusieurs dizaines de passagers ont afflué vers l'agence commerciale de Tassili Airlines au niveau de l'aérogare d'Alger. Les passagers se rendant vers les destinations desservies par la compagnie algérienne ont été pris en charge dans la foulée. "Je suis soulagée d'avoir pu trouver un billet même si je vais rater la reprise du travail ce lundi ", confie une passagère quinquagénaire qui assure avoir passé "48 heures à chercher une solution". Elle a ainsi déploré "le manque de prise en charge", ne trouvant pas à qui s'adresser "face à des bureaux Aigle Azur vides et injoignables au téléphone". Dès vendredi, début des annulations des vols de la compagnie dépôt de bilan, Air Algérie a lancé des réductions de 20% sur ses billets à destination de la France. L'un des représentant d'Air Algérie qui a requis l'anonymat a expliqué à l'APS que l'ensemble de l'équipe de l'agence de la compagnie au niveau de l'aérogare d'Alger est mobilisé pour répondre à la demande des passagers en quête de billets d'avions vers la France. "Avec la réduction de 20 %, nous leur proposons des billets selon la disponibilité des places sur nos vols", indique-t-il, expliquant que les dates de départ pour chaque destination dépendent des places disponibles. D'autres passagers inquiets patientent toujours dans une atmosphère tendue pour savoir pour quelle date et pour combien ils pourront se munir de leur billet d'avions vers la France, pour la plupart venus en Algérie pour passer leurs vacances estivales. "J'ai obtenu une réduction de 80 % ce qui m'est revenu à 27.000 DA pour un aller simple Alger-Paris le 16 septembre prochain", raconte un passager algérien vivant en France, précisant que l'achat de son billet initial aller-retour chez Aigle Azur lui avait coûté 240 euros. Certains passagers n'étant pas pris par des obligations urgentes ont fait le choix de prolonger leur séjour en Algérie. "J'ai trouvé un billet pour Paris avec une escale à Tunis mais je pense que je vais prolonger mon séjour et prendre un billet direct pour semaine prochaine", confie un homme retraité venu en famille de Bouira. Pour rappel, Aigle Azur a été placée en redressement judiciaire lundi dernier. Deux jours plus tard, son PDG, Frantz Yvelin, avait annoncé sa démission de la compagnie aérienne française, spécialiste des liaisons avec l'Algérie, et en proie à une bataille d'actionnaires. La compagnie ne peut pas "garantir un dédommagement" à ses clients qui auraient acquis un billet pour après vendredi soir, a-t-elle prévenu jeudi, dans la foulée de l'annonce de l'annulation de tous ses vols.

K.B