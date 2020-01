14e édition du salon de l'emploi et de la formation : 3.000 offres d'emploi à pourvoir

Les entreprises et les établissements qui participeront à la 14e édition du salon de l'emploi et de la formation, qu’organise l'agence 3C, spécialisée en conseil, communication et événementiel, du 28 au 30 janvier 2020, au Palais des expositions des Pins-Maritimes, Safex, à Alger, misent sur une offre de quelque 3.000 postes d'emploi, a indiqué le commissaire du salon, Ali Belkhiri.

Par Abdelkrim Salhi

La manifestation intitulée "Carrefour de l'emploi et de la formation" regroupe une quarantaine d’entreprises dans plusieurs secteurs d'activité, qui proposeront des emplois aux jeunes, aux côtés de près de 60 écoles de formation, a précisé M. Belkhiri dans une conférence de presse. Le salon « Carrefour Emploi et Formation » est un événement qui jouit d’une grande notoriété depuis plus d’une décennie. Il regroupe chaque année de grandes Entreprises Nationales, Multinationales et organismes de formation. « Le Salon se veut être un carrefour de rencontres entre les entreprises et les administrations en quête de compétences et de nouvelles recrues, d’un côté, et les universitaires à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’informations pour créer leur entreprise, d’un autre » soulignent les organisateurs. Fort du succès des précédentes éditions, ce Salon est devenu aujourd'hui un évènement d’envergure nationale et un rendez-vous incontournable pour les entreprises. Cette manifestation d'utilité publique a pour vocation de mettre en contact direct les entreprises à la recherche de compétences et les diplômés afin de leur permettre de trouver un emploi ou un stage, de les guider dans le choix de leur carrière et de les préparer à la création de leur propre entreprise. « Et si certains pensent que la situation difficile que traverse actuellement l’économie nationale constituerait un obstacle à l’essor de ces deux domaines intimement liés que sont la Formation et le Recrutement, du reste éléments incontournables pour la relance de l’économie, pour notre part, en tant qu’organisateur de ces évènements, nous restons convaincus qu’il existe tellement d’opportunités pour les entreprises qu’il s’agit juste de dénicher » estiment les organisateurs. Selon, M. Belkhiri, certains secteurs économiques échappent à l’emprise des contrecoups de la crise et notre objectif est, précisément d’aider à créer ce lien nécessaire entre l’offre et la demande afin de contribuer à l’émergence de partenariats bénéfiques pour les différentes parties en action. Pour les entreprises, le Salon représente le lieu idéal pour trouver les compétences recherchées et un carrefour pour les opportunités d’affaires. Pour les écoles et organismes de formation, c’est l’un des meilleurs canaux de marketing pour faire la promotion des formations dispensées et booster les inscriptions. Pour les demandeurs d’emploi et les diplômés, c’est une opportunité pour décrocher un job, un stage ou une formation et pour approfondir leurs connaissances sur les entreprises et les écoles présentes, les métiers et les carrières. Pour les porteurs de projets de création d’entreprises, ce sera aussi l’endroit idéal pour trouver des partenaires ou des financements et échanger des idées. La manifestation s’étalera sur trois jours et comprendra des conférences, ateliers et des tables-rondes dans le but d’expliciter « les dispositifs, les règlements, la fiscalité, la politique de l’emploi, les carrières, les métiers, les programmes des formations, rédaction de cv, coaching, simulation d’entretiens d’embauche, bilan des compétences, etc… ».

A.S.