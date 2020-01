Secteurs de l'énergie et des télécommunications : L'USTDA confirme l'intérêt américain en Algérie

L'Agence américaine du commerce et du développement (USTDA), dont une délégation vient d'achever une visite de travail en Algérie, a souligné sa volonté de renforcer le partenariat algéro-américian notamment dans les secteurs de l'énergie et des télécommunications.

"Nous sommes optimistes quant à l'expansion de notre portefeuille dans les secteurs de l'énergie et des télécommunications, ainsi que la rationalisation de l'introduction d'équipements, d'applications et de services informatiques américains de pointe en Algérie", a déclaré Carl B. Kress, chef de la délégation et directeur régional de l'USTDA pour le Moyen-Orient, l'Europe et l'Eurasie, cité dans un communiqué de l'ambassade des Etats-Unis en Algérie, publié jeudi. "L'Algérie est un marché à forte croissance qui intéresse de nombreuses entreprises américaines, et l'USTDA peut s'associer à ses homologues algériens afin d’atteindre leurs objectifs de modernisation et d'expansion", a-t-il ajouté. Dans le cadre de sa visite qui vise essentiellement à "élargir la coopération bilatérale et explorer de nouvelles opportunités pour développer des infrastructures de qualité en Algérie", la délégation de l'USTDA a tenu plusieurs réunions avec les principaux représentants des secteurs public et privé, en présence l'ambassadeur des Etats-Unis John Desrocher, pour examiner les possibilités pour l'Agence de soutenir des projets dans les secteurs de l'énergie et des télécommunications, selon le communiqué. Dans ce sens, l'USTDA a réaffirmé son engagement à financer une visite commerciale aux Etats-Unis afin de répondre à l'intérêt que porte le groupe Sonatrach à s'associer à des entreprises américaines qui offrent des technologies, des services et des équipements de pointe dans le monde pouvant soutenir les objectifs de développement énergétique de l'Algérie, note la même source. Créée en 1992, l'USTDA est une agence chargée d'explorer les opportunités de projets d'infrastructures sur de nombreux marchés pour les entreprises américaines. Elle finance également des activités de préparation de projets telles que des études de faisabilité et l'assistance technique pour aider ses partenaires à répondre à ses priorités en matière de développement des infrastructures et à créer des partenariats commerciaux "réussis et durables" entre les entreprises américaines et les promoteurs de projets locaux.

S.A