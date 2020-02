Le Président Tebboune : "entente totale" entre l'Algérie et le Qatar sur les questions régionales et internationales

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a fait état mardi à Alger d'une "entente totale" entre l'Algérie et le Qatar sur les différentes questions régionales et internationales.

Lors d'une conférence de presse conjointe avec l'émir de l'Etat du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, en visite officielle en Algérie, M. Tebboune a affirmé avoir "eu des discussions en tête à tête qui ont été élargies ensuite aux membres des deux délégations", ajoutant que ces entretiens ont été marqués par "une entente totale entre les deux pays sur les points soulevés tant dans les domaines économique et politique que sur les questions régionales (monde arabe) et internationales". M. Tebboune a souhaité que cette entente entre les deux pays se poursuive, tout en exprimant ses remerciements au Cheikh Tamim pour sa visite en Algérie.

L'émir de l'Etat du Qatar valorise le rôle de l'Algérie dans le règlement des conflits aux niveaux régional et arabe

L'émir de l'Etat du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani a valorisé, mardi à Alger, "le rôle de l'Algérie aux niveaux régional et arabe" et sa contribution au "règlement de nombreux conflits". Dans une déclaration à la presse à l'issue des discussions qu'il a eues avec le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune au siège de la Présidence de la République, Cheikh Tamim a indiqué: "nous valorisons le rôle de l'Algérie aux niveaux régional et arabe", soulignant que "l'Algérie a une histoire honorable en matière de résolution des conflits survenus dans la région et le monde arabe. Nous avons besoin, aujourd'hui, de l'Algérie, d'autant que le monde arabe vit, malheureusement, plusieurs crises". Dans le même cadre, l'émir de l'Etat du Qatar a souhaité "la réussite" du prochain sommet arabe prévu à Alger. Concernant ses discussions avec le Président Tebboune, il a affirmé qu'elles étaient "constructives et bonnes". "Nous sommes d'accord sur tous les points", a-t-il soutenu, exprimant sa détermination à œuvrer "à la promotion des relations bilatérales dans tous les domaines, notamment les domaines économiques et d'investissement".

L'Emir de l'Etat du Qatar achève sa visite officielle en Algérie

L'émir de l'Etat du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, a quitté Alger mardi après-midi au terme d'une visite officielle d'une journée en Algérie. Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani a été salué à son départ à l'aéroport international Houari-Boumediene, par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, des membres du Gouvernement et de hauts responsables de l'Etat. Lors de cette visite, l'Emir de l'Etat du Qatar a eu avec le Président Tebboune des entretiens et un échange de vues sur les questions d'intérêt commun.

