Assurez une protection optimale de votre vie numérique avec la nouvelle solution « Kaspersky Internet Security » by Ooredoo » / Solution accessible sur la page : choof.ooredoo.dz

Suite au succès qu’a connu sa solution dédiée à la protection de la vie numérique des enfants, Ooredoo lance une nouvelle solution « Kaspersky Internet Security » pour sécuriser au mieux la vie numérique de ses clients avec une multitude de fonctionnalités. Plus qu’un simple anti-virus, la solution Kaspersky Internet Security de Ooredoo assure une protection globale des données personnelles, notamment : une protection avancée de l’identité et des activités en ligne ainsi qu’un module de gestion des mobiles volés (Blocage du mobile, suppression de données à distance, détection de l’emplacement du mobile, etc.) et ce, sur tous les types de terminaux : ordinateurs (PC / MAC), Smartphones et tablettes, sous Android et iOS. Cette nouvelle solution innovante est proposée par Ooredoo avec des formules trimestrielle, semestrielle et annuelle et ce à partir de 1249 DA seulement, valables pour trois terminaux. Pour profiter des solutions « Kaspersky Safe Kids » et « Kaspersky Internet Security », révolutionnant le monde digital en Algérie, il suffit d’accéder à la page choof.ooredoo.dz via sa connexion Ooredoo, et choisir l’une des formules proposées. Avec le lancement de « Kaspersky Internet Security », Ooredoo accompagne ses clients en leur proposant des solutions efficaces leur assurant une protection optimale de leurs données personnelles.